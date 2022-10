Szenzációs Fradi-bravúr Lékai Máté vezérletével

A hazaiak keretéből ezúttal Ónodi-Jánoskúti Máté és Török Ádám hiányzott sérülés miatt. Jól kezdtek a románok, többször is vezettek két góllal, ezért Pásztor István vezetőedző a 14. percben időt kért, majd két kapuscserével is próbálkozott. Védekezésben és kapusteljesítményben nem hozta a kellő szintet a házigazda, sőt támadásban is volt jó néhány hibája. A hajrában egyenlíthetett volna a Ferencváros, ám a hibák ezt megakadályozták, így a szünetben az összeszedettebben kézilabdázó Steauánál volt az előny.