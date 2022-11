A kapitány sem tudja, mire számíthatunk a bosnyákok ellen

– Az Európa-bajnokságon Kölnben kikaptunk a bosnyákoktól, most viszont nem lesz ott náluk az NBA-sztár Jusuf Nurkic és Dzanan Musa, aki Hanga Ádám klubtársa a Real Madridban. Mit várhatunk ettől a meccstől?

– Éppen a sok hiányzó miatt nem tudni, mire számíthatunk, de arra kell törekednünk, hogy mi lepjük meg jobban őket. Ők nyilván hisznek abban, hogy jobbak, és újra ők nyernek, mi pedig az ellenkezőjében hiszünk, és nem kérdés, hogy nyerni akarunk, mert az éltetné a reményeinket a kijutásra a világbajnokságra.

– Akkor a csehekről még ne is beszéljünk?

– Egyelőre az érdekel a legjobban, hogy ki milyen állapotban érkezett az edzőtáborba, és akkor tudjuk majd kidolgozni az üdvözítő taktikát a bosnyákok és a csehek ellen is. És persze, előbb nyerjünk Szarajevóban, minden más csak ezután lehet fontos. Az utóbbi egy évben három tétmeccset is megnyertük idegenben, Portugáliában, Montenegróban és Csehországban, ezt szeretnénk folytatni Boszniában, minden másról majd utána beszéljünk.