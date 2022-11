Hősök most nem voltak, de sokat és jól játszottak a magyar légiósok

Az Európa-liga B csoportjában a forduló előtt eldőlt, hogy a Fenerbahce és a Rennes folytatja az El-ben, a Gyurcsó Ádámot foglalkoztató AEK Larnaca biztosan harmadik helyen zár, míg a Dinamo Kijev a negyedik. A Fener az ukránok ellen Szalai Attilával a kezdőben állt ki, s az első félidőben el is döntötte a mérkőzést, 2-0-ra nyert. A csoport másik meccsén korán vezetést szerzett a Rennes, ám Matthis Albine gólja nem ért három pontot, mert a 76. percben Rafa Lopes egyenlített – Gyurcsó Ádám passzából, akit a hajrában lecseréltek.

A D-csoportban az Union Berlin a biztos csoportelső Union SG otthonában látogatott, és Sven Michel korai góljával bebiztosította a csoport második helyét, Schäfer András a 62. percben lépett pályára a vendégeknél. Utólag talán bánja ezt a cserét, ugyanis megsérült, műteni kell, és nem tudni, mikor térhet vissza a pályára. A pontos diagnózist nem tudni, Schäfer András péntek esti Instagram-bejegyzéséből arra lehet következtetni, hogy a bokája sérült meg:„Folytatódik az út Budapestre! A következő fordulóig igyekszem megtalálni a bokámat…”– írta.

Fotó: Instagram

Az E-csoportban az Omonia Nicosia a sárga lapok miatti eltiltását töltő Lang Ádám nélkül állt fel a Sheriff Tiraspol vendégeként, mégpedig azzal a tudattal, hogy némi esélye még marad az Európa-konferencialigába átkerülni, ám ehhez legalább három góllal kellett volna nyernie a ciprusi csapatnak. Nem sikerült, a gól nélküli első félidőt követően ugyanis a másodikban is gólképtelen maradt a nicosiai alakulat – nem úgy, mint az így a harmadik helyen záró hazaiak, akik Akanbi 89. percben esett góljával nyertek, így pedig Langék elbúcsúztak az európai kupaporondtól erre az idényre. A G-csoportban a már biztos csoportelső Freiburg ezúttal Sallai Roland nélkül állt ki a Qarabag otthonában, s Nils Petersen büntetőből szerzett góljával a 25. percben meg is szerezte a vezetést. A második félidő közepén aztán beállt Sallai Roland is, végül a hazaiak a 7 perces hosszabbítás második percében egyenlítettek. Az Európa-konferencia-ligában a holland AZ 2-1-es győzelmet aratott a Dnipro-1 ellen, ami több is volt mint elegendő, így egyenes ágon jutott a 16 közé. Légiósunk, Kerkez Milos ezúttal góllal nem járult hozzá a győzelemhez, viszont stabil teljesítményének köszönhetően végigjátszhatta a találkozót.

Fotó: Twitter

A hét vége már a bajnoki meccseké volt, illetve az angol másodosztályban a Millwall szerdán is játszott, 0-0-ra végzett a Birmingham vendégeként, Callum Styles a 85. percben állt be. Szombaton otthon játszott a csapat ismét 0-0-t, a Hull City volt az ellenfele, és a honosított magyar válogatott támadó a 65. perctől lehetett a pályán. A horvát élvonalban a Hajduk Split Lovrencsics Gergő nélkül fogadta az NK Osijeket, amely Kleinheisler Lászlóval a középpályán 3-1-re győzött.

A Bundesligában az RB Leipzig folytatta a jó sorozatát, 3-1-re nyert Hoffenheimben, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik szintén kezdett, adott egy gólpasszt, a 88. percben lecserélték. A forduló előtt még a tabella élén álló Union Berlin a sérült Schäfer András nélkül nagy pofonba szaladt bele a Bayer Leverkusen otthonában, a gól nélküli első félidőt követően a másodikban mindössze negyedóra alatt kapott három gólt, és a gyógyszergyáriak végül 5-0-ra nyerve tartották a tabella élén a Bayern Münchent. A Freiburg 2-0-ra győzte le a Kölnt, Sallai Roland a 90. percben állt be. A holland első osztályban az AZ Alkmaar 3-1-re kikapott a Waalwijk vendégeként, Kerkez Milost a 74 percben lecserélték.