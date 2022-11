Neymar önjelölt riválisa duplázott és győzelmet ünnepelt

A fiatalabb Ayew fivér nem sokkal később Mohammed Kudus fejére ívelt, aki első gólját szerezte a világbajnokságon. Az Ajax játékosának tulajdonítják a nyilatkozatot, amely szerint ő legalább olyan jó labdarúgó, mint a brazil Neymar, s amikor ezt a híresztelést cáfolta, akkor ezt úgy tette, hogy közben öreg játékosnak nevezte a PSG sztárját.

A koreaiak a szünetben rögzítették, mi a siker receptje: beadások után lehet gólokat elérni a meccsen. A második félidő első negyedórájában kétszer is Cso Ku Szung fejelt a ghánai kapuba, egyenlített az ázsiai válogatott.

Neymar önjelölt riválisa azonban ismét betalált, ezúttal is beadást – valamint Inaki Williams luftját – követően. Kudus duplája után Dél-Koreának sporttörténelemre lett volna szüksége a pontszerzéshez, ugyanis korábban még egy vb-meccsén sem lőtt kettőnél több gólt.

A hajrában Lawrence Ati-Zigi kapus több bravúrt is bemutatott, máskor Salisu mentett a gólvonalról. Ghána nyert, de Dél-Korea is reménykedhet még, bár a továbbjutáshoz most már biztosan le kell győznie Portugáliát.

A koreaiak portugál szövetségi kapitánya, Paulo Bento viszont nem lehet ott a kispadnál, ugyanis a lefújás után piros lapot kapott Anthony Taylortól, miután hevesen reklamálta, hogy az angol játékvezető egy koreai szöglet előtt vetett véget a találkozónak.