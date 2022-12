Egyszerre ragyogtak fel a szemek

„Látjátok, ilyen hosszú élete lesz annak, aki tornázik!” – csapott reklámot a sportágnak egy félmosoly kíséretében még 2011-ben egy júniusi napon Magyar Zoltán, a lólengés kétszeres olimpiai bajnoka, amikor a honi tornaszövetség elnökeként átadta a Magyar Tornasportért Díjat az 1956-os melbourne-i olimpián aranyérmes kéziszercsapatunk tagjainak. Az ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes abban az esztendőben töltötte be a 90-et, s bár a hallása már nem volt a régi, ruganyos léptekkel mozgott, s Köteles Erzsébet 86, Tass Olga 82, Bodó Andrea 76, Kertész Alice 75 évesen is őrizte a fittségét. Keleti Izraelből, Bodó az Egyesült Államokból ruccant haza, míg a csapat hatodik tagja, a 78 esztendős Koronás Margit betegsége miatt nem tudott jönni a tengerentúlról, de internetes videókapcsolaton keresztül ő is csatlakozott a társaihoz. Nagy találkozás volt ez, Melbourne után ötvenöt éven keresztül nem voltak így együtt.

– Óhatatlanul akadtak súrlódások közöttünk, de amikor verseny volt, együtt dobbant a szívünk, egyszerre ragyogott fel a szemünk – jegyezte meg akkor Köteles Erzsébet.

Öt esztendővel később, 2016 decemberében Fűrész Attila Forradalmi győzelem című könyvének bemutatóján – amellyel a szerző a nagy diadaluknak állított emléket – Keleti Ágnessel (95), Köteles Erzsébettel (92), Tass Olgával (87) és Kertész Alicével (81) újra találkozhattunk, az anyaföldtől távol letelepedett Korondi Margit (84) és Bodó Andrea (82) pedig „igazoltan” hiányzott.

Tass Olga, Kertész Alice, Köteles Erzsébet és Keleti Ágnes a könyvbemutatón. Fotó: Teknős Miklós

A többiek azonban feleleveníthették a nagy sztorit. Azt, hogy az olimpián a gyakorlatukkal Fülöp herceget, Erzsébet királynő férjét is megbabonázták. A kérésére a verseny után még egyszer bemutatták a gyakorlatukat a hat szalaggal. Az olimpia egyik kedvelt „színes” híre volt, hogy csapatunk öt piros-fehér-zöld és egy hirtelen előkapott szivárványszínű szalaggal tornázott, mert az eredeti hatodik, nemzeti színűnek nyoma veszett. A verseny előtti este a mieink egy étteremben vacsoráztak, és Tass Olga ottfelejtette a magáét. Csak másnap reggel vette észre, hogy nincs meg, és hiába szaladt vissza, már nem találta meg. Az együttesnek azonban tartalékban volt egy szivárványszínű szalagja, és azt kezdték el terjeszteni, a zsűri fülébe is az jutott el, hogy eredetileg is ezzel versenyeztek volna. Tudniillik a nemzeti színű szalagok mellett a szivárvány a remény jelképe, és a magyar nemzetet abban a vérzivataros időben csakis a remény éltetheti. A csapat furfangos vezetőedzője, Herpich Rezsőné, a sportág Vali nénije meggyőzte a pontozókat – mert szigorúan nézve a szabályokat, bizony hat egyforma szerrel kellett volna versenyezni.

Ám nem csak emiatt akadt izgalom. A csarnok ventilátorai jelentős légörvényt kavartak, ami a karikákat és a tömör buzogányokat kevésbé zavarta (akkoriban szabadon lehetett szert választani), nem úgy a mi szalagjainkat! Amikor együttesünk bevonult a szőnyegre, még javában forogtak a lapátok, Vali néni azonban még éppen időben odaért a műszaki személyzethez, és gyorsan kikapcsoltatta a masinákat.

Sokadszor is bizsergető volt hallani mindezeket, és ekkor még nem tudhattuk, hogy a nagy csapatot többet már nem hozhatjuk össze. Köteles Erzsébet 2019-ben 94 évesen, Tass Olga 2020-ban 91 évesen távozott közülünk.

Idén pedig Korondi Margit (89) és Bodó Andrea (88) is. Döbbenetes, de Magyarországra csak április 21-én jutott el a hír, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Korondi Margit – aki 1952-ben, Helsinkiben felemás korláton is a legjobbnak bizonyult húszévesen – március 6-án elhunyt Las Vegasban, s már régen el is hamvasztották. Az 1956 után, ugyancsak a tengerentúlon letelepedett Bodó Andrea (88) kaliforniai otthonában, Novatóban hunyt el.

– Erzsike és Olga életük végéig mozogtak, Gréti és Dea is esküdött a tornára, én is sportolgatok naponta egy órát, gimnasztikázom, sétálok. Borzasztó, hogy nincsenek velünk… Erzsike egy idősotthonban hunyt el három éve, hozzá nem méltó körülmények között. A kilencvenéves Olgit még én köszöntöttem, átadtam neki a virágot, és azt mondtam, remélem, a következő kerek születésnapon is én köszönthetem. A sors azonban nem így akarta, a szívem szakadt meg, annyira megviselt a halála – nyilatkozta ősszel a Nemzeti Sportnak a 87 éves Kertész Alice.

A Nemzet Sportolói közé beválasztott Keleti Ágnes már 101 éves, és december elején mutatták be a róla készült Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes című portré-dokumentumfilmet. A földkerekség legidősebb olimpiai bajnoka 97 évesen a Got Talent tehetségkutató show-műsor izraeli változatában még könnyedén lement spárgába. Mielőtt a színpadra szólították, egy ideig várakoztatták, amit rosszul viselt, zsörtölődve szóvá is tette, de aztán egy pillanat alatt átlényegült, és élvezte a rivaldafényt.

Ez az 1956-os melbourne-i olimpián kijárt a magyar kéziszercsapatnak is. Amely örökre velünk marad.

Borítókép: Keleti Ágnes, a földkerekség legidősebb olimpiai bajnoka (Forrás: Budapest Film)