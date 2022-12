Elárulta a csapattársa, hogy Benzema visszatérhet-e a döntőre

Karim Benzema lemaradt a katari világbajnokságról, de Didier Deschamps szövetségi kapitány az idei aranylabdást a sérülése ellenére is nevezte a franciák játékoskeretébe, sőt később sem került ki onnan. Ezek alapján akár részt is vehetne a vasárnapi fináléban is, ahol Franciaország Argentínával csap össze (16.00, tv: M4 Sport). Annál is inkább, mert a Real Madrid csatárának sérülése olyannyira rendbe jött, hogy a klubjánál edz, és csütörtökön a Leganes elleni felkészülési meccsen is pályára lépett.

Amikor Deschamps-t Benzema lehetséges visszatéréséről kérdezték, senki sem lett okosabb, mert a francia szakember elhárította a kérdést. Az egyik tanítványa, Ousmane Dembélé viszont a vb-döntőt megelőző pénteki sajtótájékoztatón azt sejtette, hogy a franciák nem számítanak az aranylábú játékosra a torna legfontosabb mérkőzésén.

– Ez nem az én döntésem, de úgy tudom, hogy sérült – mondta a Barcelona szélsője.

Dembelé további csapattársairól is beszélt, akiket egy vírusfertőzés döntött le a lábaikról. Először Adrien Rabiot és Dayot Upamecano esett ki, és a páros emiatt az elődöntőről is lemaradt, de a hírek szerint már talpra álltak. A vírus viszont két belső védőt, Raphael Varane-t és Ibrahima Konatét is utolérte, de Aurélien Tchouaméni, valamint Théo Hernández is kihagyott egy edzést. A franciák felkészülését ez természetesen nem könnyíti meg, bár Dembelé szerint a játékosok nem aggódnak.

– Nem félünk a vírustól. Csináltam nekik teát mézzel. Biztos vagyok benne, hogy a döntőre már jobban lesznek. Upamecanót meglátogattam az elődöntő másnapján, és sokkal jobban érezte magát. Óvatosnak kell lennünk, de nem aggodalmaskodunk emiatt – jelentette ki a 25 éves játékos, aki Lionel Messire is kitért. Az argentinok csapatkapitánya ezúttal Dembelé ellenfele lesz a pályán, de korábban, a Barcelonánál sokat segített az ifjoncnak.

– Húszévesen érkeztem meg a csapatba, és mindent egyedül akartam csinálni. De ő elmagyarázta, hogy megvan az ideje a cselezésnek is, valamikor azonban passzolni kell. Négy remek évet töltöttem el a Barcelonánál, és többek között Messinek és Andres Iniestának köszönhetően szerettem bele a klubba. Messi az öltözőben szerényen viselkedik, kedveli a fiatal játékosokat – árulta el az egykori csapattárs.

Borítókép: A döntőben aligha fog közösen ünnepelni Dembelé (balra) és Benzema (Fotó: AFP/Franck Fife)