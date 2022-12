Nem jutottak döntőbe, mégis halhatatlan hősökké avatják őket

A katari világbajnokság kezdete előtt aligha volt ember, aki megtippelte, hogy a bronzmérkőzésen Horvátország és Marokkó csap össze egymással. A szlávok négy éve egészen a döntőig meneteltek, ott végül simán kikaptak a franciáktól, de joggal lehettek büszkék a teljesítményükre, hiszen a horvátok korábban csak egy érmet szereztek: 1998-ban harmadikok lettek. Most ezt az eredményt szeretnék megismételni. A kockásmezes válogatott tagjai közül többeknek ez lehet az utolsó világbajnoksága, beleértve a 37 éves Luka Modricot is.

– A játékosaimnak felemelt fejjel kell folytatniuk. Büszkék lehetnek arra, ahogyan eddig is minden tudásukat beleadták a meccseinkbe – vélekedett Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány. – Nincs miért hibáztatni őket, gratulálnunk kell nekik mindazért, amit tettek.

Nos, a horvátok eddigi tudása arra volt elég, hogy a csoportkört ma délutáni ellenfelük mögött a második helyen zárják (az egymás elleni mérkőzésük 0-0-val ért véget), majd a kieséses szakaszban Japánt és Brazíliát is tizenegyespárbajt követően ejtsék ki, az elődöntőben viszont esélyük sem volt az argentinok ellen. Bár lemaradtak a döntőről, Andrej Kramaric úgy látja, bármelyik csapat lesz a bronzcsata nyertese, a játékosokat hazájukban halhatatlan hősökként kezelik majd.

– Nyolcan vagyunk, akik Oroszországból emlékeznek rá, hogy milyen érzés éremmel zárni egy vb-t. A többiek pedig szeretnék ezt először átélni, mert ez egy életen át elkíséri az embert

– fogalmazott a csatár.

Ami négy évvel ezelőtt a horvát válogatott volt, az most a marokkói, vagyis a torna meglepetéscsapata. Walid Regragui fiaival senki sem számolt az esélyesek között, mégis túljutottak Spanyolországon és Portugálián is, csak a címvédővel nem bírtak az elődöntőben. Összességében viszont már így is történelmet írtak, hiszen Afrikából érkezett válogatott vb-n még sosem végzett a legjobb négy között. A szövetségi kapitány eddig mert nagyot álmodni, magához képest ezúttal visszafogottabban nyilatkozott.

– Mentális szempontból nehéz dolgunk lesz. Lehetőséget fogok adni olyanoknak is, akik nem játszottak, és megpróbáljuk megszerezni a harmadik helyet – nyilatkozta Regragui. A válogatott edzője a mai mérkőzés eredményétől függetlenül büszke arra, hogy méltóképpen képviselték Marokkót, és bebizonyították, a világ legjobbjaival is képesek felvenni a versenyt.

Labdarúgó-világbajnokság, bronzmérkőzés: Horvátország–Marokkó szombat 16.00

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Asráf Hakimi és Luka Modric párharca a két válogatott csoportkörös mérkőzésén (Fotó: AFP/Manan Vatsyayana)