Előbb ostoba volt, utána hős – Marcus Rashford góljával nyert az MU

Csak annyit lehetett tudni, hogy Marcus Rashford fegyelmi vétség miatt maradt ki a Manchester United kezdőjéből. Hogy pontosan mit követett el, ami miatt Erik ten Hag büntetésből a kispadra száműzte őt, az egyelőre nem derült ki, az angol szakértők is csak találgattak a meccs előtt – szerintük akár egy megbeszélésről való késés is lehetett az ok.

Paul Scholes, a Manchester United korábbi legendás középpályása ment a legmesszebb Rashford kárhoztatásában. – A saját formáját veszáélyezteti azzal, hogy ostoba volt, bármit is csinált – jegyezte meg Scholes, akit a Daily Mail idézett. – Remélem, hogy nem sodorta veszélybe ezzel az idényből hátralévő teljes fél évét is.

Scholes aggodalma hiábavalónak tűnik, Rashford ugyanis már a félidőben beállt csereként, miután 0-0 volt az eredmény. Az angol válogatott támadó a kezdőben az ő helyére került 18 éves Alejandro Garnachót váltotta a második félidőre.

A csere – s talán a pedagógiai jellegű büntetés is – végül megtette a hatását: Rashford a 81. percben megszerezte a vezetést a Manchester United számára. Mint később kiderült, ez a győztes találat is volt egyben, hiszen az MU 1-0-ra megnyerte a meccset. Lehetett volna kettő is a különbség, ugyanis Rashford a 84. percben is betalált, ám ezt a gólját a VAR utólag elvette, mert a kezéhez ért a labda.

Rashford kedden a vb utáni első bajnokiján, a Nottingham Forest ellen góllal és gólpasszal járult hozzá csapata 3-0-s sikeréhez, most pedig újra betalált. Tényleg jó formában van – fegyelmi vétség ide vagy oda.

Premier League, 18. forduló

Szombati program:

Wolverhampton–Manchester United 0-1

AFC Bournemouth–Crystal Palace 16.00

Fulham–Southampton 16.00

Manchester City–Everton 16.00

Newcastle United–Leeds United 16.00

Brighton & Hove Albion–Arsenal 18.30 Vasárnap:

Tottenham Hotspur–Aston Villa 15.00

Nottingham Forest–Chelsea 17.30 Pénteken játszották:

West Ham United–Brentford 0-2

Liverpool–Leicester City 2-1

Borítókép: Anthony Martial, a Manchester United játékosa (b) csapattársával, Marcus Rashforddal ünnepli gólját az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában játszott Manchester United–Nottingham Forest mérkőzésen Manchesterben 2022. december 27-én (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)