Tite, a brazilok kapitánya elmagyarázta, mire jó a tánc

– Jólesnek a szavai, tényleg jó fej srác, kiváló a kapcsolatunk a klubunkban – válaszolt Modric. – Olyan formában van, hogy játékostársaimmal együtt nagyon oda kell figyelnünk rá, de ezért vagyunk egy csapat, hogy közösen próbáljuk megállítani őt és persze a társait.

Érdekesség, hogy a horvát válogatott kerete az egyik legidősebb Katarban, s nagy kérdés, hogy a tapasztalt futballistákból mennyit vett ki a Japán ellen hétfőn játszott 120 perces ütközet, melynek végén tizenegyespárbajban ejtették ki az ázsiai riválist. Brazília viszont a 16 között valóságos gálát rendezett a dél-koreaiak ellen, és gyakorlatilag 36 perc alatt eldöntötte a továbbjutás kérdését, ugyanis ekkor már 4-0-ra vezetett.

Tite: A tánc kapcsolat a fiatalokkal

A brazilok igazi örömfutballt mutattak be, amiért bírálták is őket. Különösen az angoloknak nem tetszett, ahogy a pályán többször is szambáztak. Tite, a brazilok szövetségi kapitánya csütörtökön így felelt erre:

– Nem foglalkozom azokkal, akik nem ismerik Brazíliát vagy a kultúránkat. Megvédem a kultúránkat, ami egyben a nevelés fontos eszköze. Hatvanegy éves vagyok, huszonkét éve dolgozom edzőként, a tánc nekem is kapcsolatot jelent a fiatalokkal. Ha táncolnom kell annak érdekében, hogy egy hullámhosszra kerüljünk, hát akkor örömmel táncolok – vágott vissza Tite.