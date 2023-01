A megtorpanás után nincs több hibalehetőség: mától az olimpia a tét

A csapatépítés zavartalanul folytatódott, immár a visszatérő Lékaival a fedélzeten ötödikként ért célba a válogatott a tomboló járványhelyzetben megrendezett egyiptomi világbajnokságon. Az újabb előrelépés helyett váratlan megtorpanás következett: a tavalyi magyar, szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon csak három csoportmérkőzés és a korai búcsú jutott a telt házas MVM Dome-ban. A kudarc Gulyás István állásába került, a korábbi stábtag, Chema Rodríguez vette át az irányítást, majd minimális személyi változással folytatta az elődje munkáját.

A válogatott továbbra is a tapasztalt, harmincnyolc éves kapus, a csapatkapitány, a szegedi Mikler Roland, a nála négy évvel fiatalabb korábbi veszprémi, jelenleg a Ferencvárost erősítő irányító, Lékai Máté és a posztján világklasszis 27 éves szegedi beálló, Bánhidi Bence játékára épül.

A fiatalok még nem játszanak főszerepet, az ígéretesen induló „malmői mag” tagjai (Nagy Bence, Győri Mátyás) nem a Bajnokok Ligájában játszanak, és a klubjukban képtelenek voltak egyenletes teljesítményt nyújtani, egyelőre nem lehet komoly terhet rakni rájuk felnőttvilágversenyen. A norvég Elverumban újjászületett, azóta a világhírű Paris SG-hez szerződött Máthé Dominik pedig sérülés ­miatt nem tud segíteni az első hét csapat közé vágyó válogatottnak Svédországban.

Az olimpia előtti évben nem is tűzhetett volna ki más célt a hazai szakszövetség, mert a hetedik hely garantálná a részvételt a jövő évi párizsi olimpia egyik selejtezőtornáján. Minden bizonnyal a nyolcadik és a kilencedik helyezettnek is lehetősége lesz kivívni a párizsi kvótát, ha a hét közé jut az olimpiai címvédő, jövőre házigazda Franciaország, illetve más olyan válogatott, például a jövő évi németországi Európa-bajnokság győztese, amely később közvetlenül kijut az ötkarikás játékokra.

Előbb Kristianstadban, a csoportkörben ágyazhat meg a céljai elérésének Chema Rodríguez csapata. Ma a torna sötét lova, Dél-Korea ellen kezd (tv: 18.00, M4 Sport). Az ázsiaiakat portugál kapitány, Rolando Freitas irányítja; figyelmeztető jel lehet, hogy a decemberi felkészülési tornán hat góllal legyőzték Brazíliát, Lengyelországtól csak négy, Tunéziától pedig három góllal kaptak ki. A dél-koreai válogatott után szombaton a vb titkos favoritja, a világ legerősebb bajnokságában, a német Bundesligában is alapemberként foglalkoztatott kiváló magdeburgi irányító, Ómar Ingi Magnusson, a tavalyi Eb all star csapatának kapusa, a Nantes-ban védő hórihorgas Viktor Hallgrímsson és az ex-veszprémi Aron Pálmarsson, valamint a jelenleg is a bakonyiaknál játszó Bjarki Már Elísson vezette Izland, majd a rendkívül kellemetlen stílusú, a stabil BL-csapatra, a Portóra építő, a szegedi Miguel Martinst is a soraiban tudó Portugália lesz a magyar csapat ellenfele. A cél eléréséhez hibátlan teljesítményre van szükség a csoportkörben. Továbbjutás esetén a középdöntőben a regnáló Európa-bajnok, a házigazda Svédország mellett a Brazília, Zöld-foki szigetek, Uruguay hármasból kerül ki a magyarok további két ellenfele.

A Szlovénia elleni háromgólos vereséggel végződött vb-főpróba láttán a léc nagyon magasan van. A múlt és a helyszín táplálja a magyar reményeket: három éve Malmőben sem adtak komoly esélyt az esélytelenek nyugalmával készülő magyar válogatottnak, aztán majdnem csoda lett a vége. Idén újra Svédország a házigazda, talán szerencsét hoz a helyszín.