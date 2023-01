Csúnyán megbuktatta magát a francia szövetség tiszteletlen elnöke

Noël le Graët a nyakába kapott hirtelen egy újabb szexuális zaklatási vádat. Újabbat, ugyanis hetven nappal a katari világbajnokság előtt a So Foot című magazin hat oldalon keresztül írt a szövetséggel kapcsolatos visszásságokról, középpontban az elnök tevékenységével és számos tanúvallomás szexista üzeneteket idéz, amelyeket Noël le Graët elnök küldött a szövetség több fiatal női alkalmazottjának, akik névtelenül tanúskodnak. Az egyikük azt mondta, hogy az elnök egyszerűen nem bírt magával, ha meglátott egy fiatal, csinos nőt. A sportvezető különféle szexuális tartalmú sms-ekkel bombázta a dolgozókat. Az egyikben azt írta, hogy „úgy bevinnélek az ágyamba.” Vagy: „Gyere vacsorázni a házamba ma este, én nagyon szeretem a szőkéket.”

Sonia Souid komolyan vádolja az elnököt Fotó: AFP/Franck Fife

Most Sonia Souid, a francia futball egyik legfolyásosabb ügynöke mártotta be őt. Nyilvánosságra hozta, hogy kilenc évvel ezelőtt Noël le Graët egy tárgyalás ürügyén a lakásába csalta, és ott félreérthetetlen célzásokkal akarta őt szexre rávenni. A most 37 éves Sonia Souid erre nem volt hajlandó, ám az elnök nehezen adta fel, és sokáig bombázta szöveges üzenetekkel.

– Óriásit csalódtam benne, hatalmas pofonként éltem meg, hogy a szövetségünk elnöke így viselkedik. Szerintem soha nem látott bennem mást, mint két mellet és egy feneket. Roppant meggyőző tud lenni, mert nagyon magabiztos, és meg van róla győződve, hogy minden úgy történik, ahogy ő akarja. Mintha a szövetség egy királyság lenne, aminek ő a királya – mondta az ügynök a BFMTV-nek adott interjúban.

Noël Le Graët számára a jelek szerint szörnyen kezdődik ez az év, de ezt csak magának köszönheti.

Borítókép: Noël Le Graët távozni kényszerül a posztjáról (Fotó: AFP/Franck Fife)