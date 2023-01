„Más volt a helyzet, amikor Nagy Laci játszott azon a poszton…”

– Az idei válogatott okult a tavalyi szereplésből?

– Mondhatnék én erre bármit, de ez úgyis majd csak Svédországban derül ki. Gyakran emlegetik a tapasztalat jelentőségét. Szerintem már a tavalyi Eb-n is voltak tapasztalt játékosaink, szóval nem hiszem, hogy a rutin hiányán múlott volna az eredményes szereplésünk. Nüanszok döntöttek, tavaly nem a mi javunkra. Tisztában kell lennünk a realitással: nem mi vagyunk a világ legjobb csapata, nekünk mindig is a csapatszellem volt az erősségünk, mi küzdünk, hajtunk egymásért. Ha jó napot fogunk ki, eséllyel megyünk csatába a mezőny kiemelkedő csapatai ellen. Tavaly sajnos nem úgy alakultak ezek a meccsek, ahogy szerettük volna.

A tavalyi Eb-n is ő volt a válogatott egyik legjobbja (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– Hajtja a revansvágy? Szeretne törleszteni az izlandi válogatottnak a tavalyi egygólos vereségért?

– Engem nem ez foglalkoztat.

Tavaly sokszor elhangzott, hogy visszakaptuk azt, amit Izland ellenünk elszenvedett a 2012-es londoni olim­pián. De én nem erre összpontosítok, engem csak az érdekel, hogy minél jobban szerepeljünk. Régen rossz lenne, ha pluszmotivációt kellene keresnünk egy olimpiai kvalifikációs vb előtt.

– Holnap Dél-Korea ellen mutatkozik be a válogatott a világbajnokságon. A szövetségi kapitány szerint nem könnyű egy „sötét ló” ellen kezdeni. Egyetért vele?

– Részben igen. De láttunk videófelvételeket az ázsiai válogatottról, az első csoportellenfelünk karácsony és újév között egy lengyelországi tornán vett részt.

– Az irányító váltótársa, Hanusz Egon a Szlovénia elleni hazai vb-főpróba után azt mondta, hogy kellemetlen volt az ellenfél tíz méterre felhúzott, nyitott védekezése, amihez nehezen tudtak hozzászokni. De meglátta ebben a lehetőséget: hangsúlyozta, hogy Dél-Korea is hasonló stílusban védekezik.

– Igen, a nem európai kézilabdában jellemző a nyitottabb védekezés, a koreaiak is ezt erőltetik a gyors, agresszív embereikkel. Alapesetben ez nem biztos, hogy kedvez a mi nagyobb testű, magas játékosainknak, de természetesen tudjuk, hogy a nyitottabb védekezésnek is megvan az ellenszere. Majd a pályán kiderül, hogy tudjuk-e alkalmazni a gyakorlatban, éles téthelyzetben. Hozzáteszem, a ko­reaiak sem tegnap tanultak meg kézilabdázni, a női csapatuk régóta ott van az élmezőnyben, semmi okunk sincs arra, hogy lebecsüljük őket. De ez egyébként sem jellemző ránk. Higgye el, engem csak egy dolog érdekel: az lebeg a szemem előtt, hogy elérjük a célunkat, jussunk be a legjobb nyolc közé.

Ősszel az Európa-ligában játszott a Ferencvárossal (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)

– Juhász Ádám sajnálatos szemsérülése miatt Hanusz Egonnal ketten maradtak az irányító poszton. Fizikálisan nagyobb lesz a teher…

– Igen, de a legutóbbi világversenyeken, a 2021-es egyiptomi vb-n és a tavalyi Eb-n is sok időt töltöttem a pályán. Ehhez hozzá vagyok szokva, ezzel nem lesz gond. Ha nem úgy megy a játék, Egonra lehet számítani, és én is igyekszem majd segíteni a csapatot. Mindenkit tudunk pótolni, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, függetlenül attól, hogy hány percet tölt a pályán.

Négy csapat, a svéd, a spanyol, a dán és a francia kicsit kiemelkedik a mezőnyből, de úgy érzem, az ötödiktől a tizennegyedik helyre a magyar válogatottal együtt szinte bármelyik európai csapat odaérhet. Hatalmas lesz a tét: az olimpiai kvalifikáció.

– Chema Rodríguez szövetségi kapitány kijelentette, hogy a balátlövő posztot tartja a válogatott egyik erősségének, a jobb oldali lövőknél sajnos nem ilyen gazdag a felhozatal. Igaza van?

– Ha a tényeket vesszük alapul, akkor igen:

mind a három balátlövőnk, Szita Zoltán, Bodó Richárd és Ligetvári Patrik is a Bajnokok Ligájában játszik, míg a jobbátlövők közül csak Leimeter Csaba szerepel a BL-ben. Illetve Ilics Zoran is, de ő még nem kap fontos szerepet Veszprémben. Természetesen a jobbátlövőkben is bízom, de nyilván más a mostani keret, mint amikor Nagy László vagy éppen Mocsai Tamás játszott ezen a poszton.

De nem aggódom, a jobbátlövőink meg fogják tudni oldani a feladatot.