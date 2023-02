A Ferencváros a Serie A-ból igazolhat, meghökkentő szerepkörbe

De még mindezek fényében is meglepő az az értesülés, mely szerint Trimboli nem az első kerethez, hanem az NB III-as tartalékcsapathoz érkezhetne. Nem ő lenne az első légiós, aki így jár, de az amerikai Zyen Jones azért mégsem az olasz élvonalból érkezett az Üllői útra 2020 őszén, hanem majdnem egy éve klub nélküliként. Jones egyébként azóta sem mutatkozott be a Ferencváros első számú csapatában, noha jelenleg is a klub alkalmazásában áll.

A menekülők lehetnek a bejelentők

Míg a Ferencvárosnak nincs oka a pánikra, hiszen a hazai pontvadászatot utcahosszal vezeti, a tabella túlsó végén sürgősebb lehet az erősítés.

A Mol Fehérvár egyenesen a kiesés elkerüléséért folytatott harcbeli riválisát, az Újpestet gyengítheti, ha valóban megszerzi Csongvai Áront és Katona Mátyást.

A Honvéd a Fradiban létszám felettivé vált Franck Bolival orvosolná a csatárgondjait.

A Vasas újabb korábbi válogatott játékossal erősíthet, Holman Dávid a Slovantól térhet haza Magyarországra. Az angyalföldieket összehozták a Puskás Akadémia játékosával, Urblík Józseffel is.

Hogy a tervezett igazolásokból mennyi valósul meg, az legkésőbb holnapig eldől.