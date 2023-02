A magyar sízőt a legjobbak közé sorolták a verseny előtt

Szőllősnek immár nincs félnivalója a legnagyobb versenyeken sem, néhány hete a hírhedt kitzbüheli lejtőn is nagy bravúrt mutatott be, amikor botja elhagyása ellenére is célba síelt.

A huszonnégy éves Szőllős a kombináció első futamában, a szuperóriás-műlesiklásban a huszonötödik, majd a műlesiklásban a tizenegyedik legjobb időt érte el, s összesítésben is a tizenegyedik helyen zárta a vb-t.

Nem ő volt az egyetlen izraeli színekben induló magyar a számban, bátyja, Szőllős Benjamin a tizenkilencedik helyen végzett.

Az aranyérmet a hazaiak nagy örömére Alexis Pinturault szerezte meg, aki kis túlzással a courcheveli pálya céljában lakik. A duplán hazai győzelem nem volt teljesen váratlan, hiszen Pinturault négy éve is arany-, két éve pedig ezüstérmes volt a vb-n kombinációban, viszont az idei idényben nem mutatott csúcsformát a francia klasszis.

Pinturault mögött két osztrák végzett a dobogón: a címvédő Marco Schwarz lett az ezüstérmes, míg a bronzot Raphael Haaser szerezte meg, akinek testvére, Ricarda hétfőn a nők hasonló versenyében szintén harmadikként zárt.