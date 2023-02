Legyőzhetetlen ellenféllel találta magát szemben a Paks és a Kecskemét

A Paks és a Kecskemét ellenfelek voltak szombaton kora délután az NB I 18. fordulójában, ám akadt egy közös ellenfelük is: a viharos szél. A hetvenes évek második felében a Ferencváros játszott Kispesten hasonló körülmények között, és a Bp. Honvéd válogatott kapusa, Gujdár Sándor ugyanúgy belebikázott a labdába egy kirúgásnál, mint most Nagy Gergely, a labda a levegőben elhagyta a tizenhatost, ám a szél először megállította, majd visszafordította, csaknem a tizenegyes pontnál ért talajt. Szegény Gujdárnak pedig bele kellett érni, különben a hálóban kötött volna ki, azaz öngólt kellett megakadályoznia…

Most hasonló gondokkal néztek szembe a paksi és a kecskeméti futballisták, akiket az extrém körülmények miatt nemigen lehetett elmarasztalni, mert nem dolgoztak ki rengeteg gólhelyzetet. A hazai együttes állt először igen közel a vezetéshez, amikor a 27. percben Haraszti Zsolt 22 méteres lepattanó lövését Varga Bence a jobb kapufára tolta, ezt leszámítva az 1197 néző huszonkét játékos széllel zajló küzdelmének lehetett a szemtanúja.

A második félidőben a Paksot támogatta inkább szél, mégis, a kecskeméti Horváth Krisztofer közeli lövését kellett Nagy Gergelynek komoly bravúrral védenie. Nem sokkal korábban kiderült, hogy a vendégeknél a szünet óta ketten is 15-ös számmal játszanak, mint kiderült, Belényesi Csaba vett fel rossz mezt, az elejétől Szabó felirattal játszott, de ezt csak az 51. percben vette észre Farkas Csaba játékvezető. Belényesinek be kellett mennie az öltözőbe mezt cserélni, és érdemes volt visszajönnie a mezcsere után, a 96. percben ugyanis csaknem győztes gólt fejelt, ám a labda a keresztlécen csattant.

Így maradt a gól nélküli döntetlen, amivel a Kecskemét biztosan őrzi a második helyét a tabellán.

NB I, 18. forduló:

Péntek

Puskás Akadémia FC–Vasas FC 1-1 (1-0), Felcsút, 1000 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Slagveer (13.), illetve Berecz (56.) Szombat

Paksi FC–Kecskeméti TE 0-0, Paks, 1197 néző, jv.: Farkas Cs.

Budapest Honvéd–Kisvárda Master Good 17.00

Mol Fehérvár FC–Debreceni VSC 19.30 Vasárnap

ZTE FC–Mezőkövesd Zsóry FC 15.00

Ferencvárosi TC–Újpest FC 17.30

