Michael Smith ma este újra Michael van Gerwen ellen – amire mindenki várt

A darts Premier League 2023-ban is tömény szórakozást kínál a tavaszi csütörtökökre. Nyolc sztár, egészen pontosan Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Jonny Clayton, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh és Chris Dobey versenyez hét ország tizenhét városában tizenhét héten át.

A mezőny, Michael Smith újra csatára kész Forrás: Twitter/PDC Darts

Észak-Írországban, Belfastban rajtol a sorozat, amely Wales, Skócia, Írország, Németország, Hollandia és persze Anglia pazar létesítményeit tölti majd meg szurkolókkal ebben az időszakban. A döntőre Londonban, az O2 arénában kerül majd sor május 25-én.

Forrás: Twitter/PDC Darts

A belfasti állomás azért is lehet érdekes, mert a Premier League legutóbbi kilencnyilasát tavaly épp itt dobta Gerwy Price, úgyhogy erre is érdemes lesz odafigyelni. Az pedig csak hab a tortán, hogy már az első nap láthatjuk egymás ellen a világbajnok Michael Smitht, és döntőbeli ellenfelét, Michael van Gerwent.

Íme, a mai program:

Forrás: Twitter/PDC Darts

Michael Smith vezeti a világranglistát

A résztvevők között tehát ott van a címvédő Michael van Gerwen, de a tavaly finálét játszó Joe Cullen nem fért be a nyolcas mezőnybe. A világranglista első négy helyezettje (a harmadik van Gerwen mellett az első Smith, a második Wright és a negyedik Price igen) automatikusan jogot kapott az indulásra, míg a négy másik indulót a PDC jelölte ki. Idén Jonny Clayton, Nathan Aspinall és Dimitri Van den Bergh kapott meghívót, ahogyan az egyetlen újonc, Chris Dobey is. Utóbbi a múlt hét végén megnyerte a Masterst Milton Keynesben. Az indulók között két korábbi PL-győztes találunk: van Gerwen hatszor is diadalmaskodott (2013, 2016, 2017, 2018, 2019 és 2022), míg 2021-ben Clayton volt a bajnok.

A lebonyolítás egyszerű, minden játéknapon egyenes kieséses rendszerben csapnak össze a versenyzők, és hat győztes legig tartanak a mérkőzések. Az elődöntőbe jutás kettő, a finálé három, a napi győzelem öt pontot ér. Az első hét, illetve a 9–15. játéknap menetrendjét úgy állítják össze, hogy mindenki megvívjon egy-egy negyeddöntőben, míg a nyolcadik helyszínen Newcastle-ben az addigi eredmények alapján alakul ki a tábla. A londoni fináléra a négy legjobb kvalifikálja magát, ott az elődöntőben 10, a döntőben 11 leget kell nyerni a sikerhez. A Premier League összdíjazása egymillió font, a győztes 275 ezer fontot kap, az egyes állomások nyertesei 10-10 ezer fontot keresnek.