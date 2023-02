Taxikkal érkezett, egy ponttal távozott a DVSC Székesfehérvárról

A debreceniek csapatbusza lerobbant, ezért a csapat és a stáb is taxival érkezett meg a fehérvári arénába. Úgy tűnt, a pluszkiadás bőven megérte, mert bár a Vidié volt az első nagy helyzet, a Loki tervszerűbben, jobban futballozott, és a 35. percben megérdemelten szerzett vezetést: Dzsudzsák Balázs jobbról ívelt be szögletből, Dorian Babunszki pedig 4 méterről három védő közül fejelt a kapu bal oldalába – 0-1.

A szünet után összeszedettebben játszott a Mol Fehérvár, át is vette az irányítást, és az 53. percben olyan góllal egyenlített, amilyen miatt érdemes meccsre járni: labdát veszített a Debrecen a tizenhatosa előtt, Dárdai Kodróhoz passzolt, aki nagyon szép csellel becsapta Dreskovicsot, majd 8 méterről a hálóba lőtt – 1-1.