A Honvéd csalódott, a Kisvárda elégedetlen lehetett az egy ponttal

Az első félidő végén nagy ziccer maradt ki a vendégek kapuja előtt, a második elején pedig érdekes gól született ugyanott: a 48. percben Csirkovics 19 méterről nagyon gyatrán lőtt, lecsúszott a lábáról a labda, de az így kerülhetett éppen Nenad Lukicshoz, aki könnyedén lekezelte, majd 12 méterről higgadtan a jobb alsó sarokba gurította – 1-0.

A Kisvárda tíz percben belül akár meg is fordíthatta volna az eredményt, de három óriási helyzetet is kihagyott. A Honvéd a tűzzel játszott azzal, hogy visszavett a saját tempójából, és a 73. percben rá is fizetett: Szpasics kicsit jobbról, 25 méterről célozta meg a jobb alsó sarkot, Szappanos Péter csak röviden kiütni tudta a labdát, amelyre Marko Ilievszki csapott le, talppal elhúzta a kapus mellett, majd 2 méterről az üres kapuba helyezett – 1-1. Jóval közelebb álltak a vendégek a győztes találathoz, több lehetőséget is elpuskáztak, a Bp. Honvéd pedig a végére nagyon elszürkült. A döntetlennel a kispestiek maradtak az utolsó előtti helyen, a Kisvárda pedig maradt a harmadik helyen úgy, hogy nem tudott közelebb kerülni az őt három ponttal megelőző Kecskeméthez.

Borítókép: Bár a kispesti Mitrovicsék vezettek (jobbra), a végén örülhettek a győzelemnek (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)