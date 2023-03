A népszerű zenészt beszippantotta a hűtlenül elhagyott futball világa

– Értelmiségi családból származik, amelyben a zene főszerepet játszott. Milyen szerepet kapott a sport?

– Komolyat. Gyulán a hetvenes években eredményes atlétikai szakosztály működött remek edzőkkel, mellette pedig nagyszerű futballcsapat is játszott a másodosztályban Kocsis Lajossal az élen. Édesapám diszkoszvetőként próbálta ki magát, a bátyám is atletizált, én pedig a legkisebb fiúként nyilván felnéztem rájuk, és követtem a példájukat. Nagyszerű társaságba csöppentem, a versenyekre kijött az egész család. Egy úttörő olimpián kislabdahajításban szerepeltem jól, majd előbb négy-, később öt-, majd nyolcpróbázó lettem. A legerősebb számom a gátfutás volt, egyéni összetettben az országos bajnokságon bronzérmet nyertem a Népstadionban úgy, hogy előtte rekortán pályát még csak nem is láttam, és nyolc számból hétben egyéni rekordot döntöttem.

MINDIG CSAK JOBB AKART LENNI

– Ugyanakkor tizenhét évesen bemutatkozhatott a Gyulai SE már említett NB II-es futballcsapatában is. Ez hogyan jött össze?

– Az atlétika mellett folyamatosan fociztam kispályán, és a barátaim kérdezték, miért nem megyek le a klubba. Azt feleltem, azért, mert az atlétika az sport, ez csak játék. Végül egyszer jelentkeztem, hogy kipróbálnám magamat, és ma már bevallhatom, kicsit untam már az atlétika monotonitását. Az ifiben hamar csapatkapitány lettem, volt olyan bajnokság, hogy harminckilenc gólig jutottam, pedig nem én rúgtam a tizenegyeseket. Egy szép napon Himer István, az első csapat edzője közölte, mostantól hozzá járok az edzésekre. Őszintén szólva a felnőttek közül a többség nem fogadta túl barátságosan az ifjú új vetélytársat, a két legjobb játékos – Cserháti István és Kocsis Lajos – viszont az első perctől kezdve kedvesen bánt velem. Mindenben segítettek, sokat tanultam tőlük, nemcsak futballistaként, hanem emberként is nagyszerűek voltak.

Forrás: Hevesi Tamás

– Milyen volt a bemutatkozás ebben a közegben?

– Emlékezetes. Jó barátommal, Répási Zsolttal együtt debütáltunk, és legyőztük az Ózdot. Egy kontra végén bal belső helyett külsővel lőttem el a labdát a kapus felett, amely így a kapufáról nem be-, hanem kifelé perdült, tehát majdnem góllal mutatkoztam be. A lelátón az ötezer ember így is megtapsolt, én pedig ösztönösen megálltam és meghajoltam, ahogyan az a színpadon szokás. Másnap az újság azt írta, hogy bemutatkozott Répási és Faragó, másnap helyesbítettek Hevesi Tamásra.

– Akart élvonalbeli futballistává válni?

– Nem. Egyszerűen mindig csak jobb akartam lenni, az osztályok nem izgattak. Az atlétikának köszönhetően a fizikai adottságaim az átlagos futballisták fölé emeltek, Himer István pedig azt mondta, ha technikailag fejlődöm, hasznos játékos lehetek. Úgy volt, hogy a Honvéd Szabó Lajos SE-hez vonulok be Mezőtúrra, ám végül nem lehettem katona a cukorbetegségem miatt, más lökést, pozitív visszajelzést pedig nemigen kaptam a futballból, meg is sérültem, így végül nem foglalkoztam annyira komolyan a játékkal, mint amennyire az előrelépéshez kellett volna.