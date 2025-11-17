A lakosság is nyer azzal, ha a kkv-k könnyebbséget kapnak

Ne az adminisztráció kösse le a kkv erőforrásait

Az adminisztratív egyszerűsítések célja – emelte ki a vezető elemző –, amely szintén több területet is érint, hogy a vállalatok a tevékenységükre tudjanak fókuszálni, ne az adminisztratív terhek kössék le a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokat. Miközben a szochoalap csökkentése vagy a költséghányad emelése is érdemi forrást hagy a vállalkozásoknál, a kiskereskedelmi adó sávhatárainak emelése is kereskedők ezreinek jelent majd könnyebbséget. Ide sorolhatjuk még a jövedékiadó-emelés féléves eltolását is, amely a szállítási költségeken keresztül lényegében minden vállalkozás működését befolyásolja.

A 11 pont egy másik fontos irányvonala, amely kitűnik, a zöldberuházások és energiahatékonysági fejlesztések támogatása,

amelyre adókedvezményt, illetve adóleírást is igénybe vehetnek a cégek. Ez segítheti a zöldátállás megvalósulását és ezáltal az energiarendszer hatékonyságának javulását, továbbá a környezetterhelés mérséklődését.

Pozitívum továbbá, hogy több intézkedés esetében nemcsak a jövő év, hanem a rákövetkező két év vonatkozásában is sikerült megállapodást kötni a kamarával, amely kiszámíthatóbb adókörnyezetet jelent a vállalatok számára, így pedig segíti a tervezhetőséget.

Habár a bejelentett intézkedések elsősorban a vállalkozásokat érintik, az ő működésüket befolyásolják, közvetetten a lakosságra – a jövedékiadó-emelés halasztása közvetlenül – is kihatással vannak. A kkv-k adják a foglalkoztatás nagyságrendileg kétharmadát, így a működésük, versenyképességük alapjaiban befolyásolja a háztartások életét. Az, hogy a kkv-szektor hogyan működik, mennyire biztosít stabil és kiszámítható működést, valamint megélhetést, a háztartások helyzetét is meghatározza.

