A lakosság is nyer azzal, ha a kkv-k könnyebbséget kapnak

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a most bejelentett intézkedések a kkv-szektor széles rétegeit érintik, lényegében nincs olyan mikro-, kis- és középvállalkozás, amely ne kerülne kedvezőbb helyzetbe a jövő évtől kezdődően. Ez pedig támogathatja a kkv-k működésének biztosítását, hogy válaszolni tudjanak a felmerülő kihívásokra és növelni tudják hatékonyságukat, versenyképességüket – értékelt lapunk megkeresésére a hétfőn bejelentett tizenegy pontot összegezve Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.
- Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét
- Emelik az átalányadózók általános költséghányadát
- Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szociális hozzájárulás alapját, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékli az adóterheit
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe
- Százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházást
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre
- Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt
- A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra
- Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre
Molnár Dániel rámutatott, a legtöbb intézkedés a legkisebb vállalatokat, az egyéni vállalkozókat érinti, akik számára a bizonytalan gazdasági környezet, a finanszírozás elnehezülése a legnagyobb terhet jelenti. A sávhatárok emeléséből, amely az alanyi áfamentességet vagy a kivát is érinti, jól látszik a döntéshozói szándék, hogy minél több vállalkozás ki tudja használni a lehetőséget, illetve hogy az adónem ne legyen a növekedés gátja, ne eredményezzen szürke- vagy feketefoglalkoztatást a sávhatár elérése.