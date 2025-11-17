Molnár Dánielkkvkkv szektor

A lakosság is nyer azzal, ha a kkv-k könnyebbséget kapnak

Habár a bejelentett intézkedések elsősorban a vállalkozásokat érintik, az ő működésüket befolyásolják, közvetetten a lakosságra is kihatással vannak. A kkv-k működésének könnyítése a háztartások életét is befolyásolja, a jövedékiadó-emelés elhalasztása pedig közvetlen pozitív hatás.

M. Orbán András
2025. 11. 17. 14:16
üzemanyag, magyar Péter, terv
A jövedéki adó emelésének elhalasztása mindenkit megóv egy igencsak érezhető áremelkedéstől Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a most bejelentett intézkedések a kkv-szektor széles rétegeit érintik, lényegében nincs olyan mikro-, kis- és középvállalkozás, amely ne kerülne kedvezőbb helyzetbe a jövő évtől kezdődően. Ez pedig támogathatja a kkv-k működésének biztosítását, hogy válaszolni tudjanak a felmerülő kihívásokra és növelni tudják hatékonyságukat, versenyképességüket – értékelt lapunk megkeresésére a hétfőn bejelentett tizenegy pontot összegezve Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

kkv forgóeszközhitel
A kkv-k terheinek könnyítése közvetve mindenkire nézve kedvező
Fotó: MN

Emlékeztetőül a bejelentések:

  1. Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét
  2. Emelik az átalányadózók általános költséghányadát
  3. Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szociális hozzájárulás alapját, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékli az adóterheit
  4. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe
  5. Százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházást
  6. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre
  7. Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak
  8. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt
  9. A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik
  10. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra
  11. Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre

Molnár Dániel rámutatott, a legtöbb intézkedés a legkisebb vállalatokat, az egyéni vállalkozókat érinti, akik számára a bizonytalan gazdasági környezet, a finanszírozás elnehezülése a legnagyobb terhet jelenti. A sávhatárok emeléséből, amely az alanyi áfamentességet vagy a kivát is érinti, jól látszik a döntéshozói szándék, hogy minél több vállalkozás ki tudja használni a lehetőséget, illetve hogy az adónem ne legyen a növekedés gátja, ne eredményezzen szürke- vagy feketefoglalkoztatást a sávhatár elérése.

Ne az adminisztráció kösse le a kkv erőforrásait

Az adminisztratív egyszerűsítések célja – emelte ki a vezető elemző –, amely szintén több területet is érint, hogy a vállalatok a tevékenységükre tudjanak fókuszálni, ne az adminisztratív terhek kössék le a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokat. Miközben a szochoalap csökkentése vagy a költséghányad emelése is érdemi forrást hagy a vállalkozásoknál, a kiskereskedelmi adó sávhatárainak emelése is kereskedők ezreinek jelent majd könnyebbséget. Ide sorolhatjuk még a jövedékiadó-emelés féléves eltolását is, amely a szállítási költségeken keresztül lényegében minden vállalkozás működését befolyásolja.

A 11 pont egy másik fontos irányvonala, amely kitűnik, a zöldberuházások és energiahatékonysági fejlesztések támogatása,

amelyre adókedvezményt, illetve adóleírást is igénybe vehetnek a cégek. Ez segítheti a zöldátállás megvalósulását és ezáltal az energiarendszer hatékonyságának javulását, továbbá a környezetterhelés mérséklődését.

Pozitívum továbbá, hogy több intézkedés esetében nemcsak a jövő év, hanem a rákövetkező két év vonatkozásában is sikerült megállapodást kötni a kamarával, amely kiszámíthatóbb adókörnyezetet jelent a vállalatok számára, így pedig segíti a tervezhetőséget.

Habár a bejelentett intézkedések elsősorban a vállalkozásokat érintik, az ő működésüket befolyásolják, közvetetten a lakosságra – a jövedékiadó-emelés halasztása közvetlenül – is kihatással vannak. A kkv-k adják a foglalkoztatás nagyságrendileg kétharmadát, így a működésük, versenyképességük alapjaiban befolyásolja a háztartások életét. Az, hogy a kkv-szektor hogyan működik, mennyire biztosít stabil és kiszámítható működést, valamint megélhetést, a háztartások helyzetét is meghatározza.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.