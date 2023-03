Áll a bál a Red Bullnál, mindkét pilóta fortyog

Eddig – Max Verstappen időmérős nehézségeitől eltekintve – tökéletesen alakul a Red Bull idénye. Bahreinben és Szaúd-Arábiában is az övék lett a dobogó felső két foka, a lehetséges 88-ból 87 pontot begyűjtöttek, és a csapat mindkét pilótája nyert egy-egy versenyt.

A „testvéries osztozkodással” azonban nem mindenki elégedett. Annak ellenére, hogy csak a 15. helyről rajtolt, Verstappen vasárnap is szeretett volna harcba szállni a győzelemért. A címvédő át is verekedte magát a mezőnyön, és egy biztonsági autós szakasznak köszönhetően a dobogós helyen autózókra is felzárkózott, míg az addig magabiztosan vezető Sergio Pérez előnye hirtelen elillant. Verstappennek a csapattársa első helyére fájt a foga, de mivel a holland valamilyen furcsaságot észlelt az autón, és hosszan panaszkodott rá, a Red Bull vezetősége úgy döntött, hogy nincs értelme a kockáztatásnak, érjen célba mindkét pilóta – ezért nem adott engedélyt a csatározásra.

Verstappen nem volt elégedett a csapat döntésével, és ezt nem rejtette véka alá.