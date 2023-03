Alonso bekopog a trófeáért: a zseniális fotó felrobbantotta az internetet

Fernando Alonso (Aston Martin) a szaúdi futam után történt hercehurcájáról már beszámoltunk. A kétszeres világbajnok spanyolt a harmadik helyen intették le a vasárnapi versenyen, majd kezében a trófeával a pódiumon boldogan vigyorgott a kamerákba, mígnem megtudta, hogy a kupát elveszik tőle szabálysértés miatt. Történt ugyanis, hogy Alonso már a rajtrácsra való leparkoláskor hibázott, amiért öt másodperces büntetést kapott. Ezt a veterán pilóta elvileg le is töltötte a bokszban a kerékcseréjénél, de később kiderült, hogy az egyik szerelő már idő előtt hozzáért az autóhoz. Alonsót ezért a futam alatt újra nem büntették meg, a leintés után azonban tíz másodpercet adtak hozzá az elért eredményéhez, aminek okán visszacsúszott a negyedik helyre. A büntetéssel pedig – ha nem is értett vele egyet – George Russell (Mercedes) járt a legjobban, aki a kupát is megkapta.

Átmenetileg. Az Aston Martin ugyanis óvást nyújtott be, a döntnökök igazat is adtak a brit istállónak, így Alonso visszakapta a harmadik helyet és az elvett trófeát. A 41 éves versenyző azon nyomban be is ugrott Russellhez, hogy visszavegye tőle, ami neki jár: a Twitteren egy zseniális fotóval üzent mercedeses kollégájának, hogy már a motorhome-ja előtt toporog, jöjjön és nyisson neki ajtót. Természetesen a trófeával együtt…

– Szia! – írta a fénykép mellé spanyolul a viccmester Alonso.

Borítókép: Fernando Alonso a szaúdi dobogón (Fotó: AFP/STR)