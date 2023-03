Bosszúszomjas Bayern-játékos miatt főhet Pep Guardiola feje

2016-ban Kingsley Coman szintén a Bayernt, ráadásul a hosszabbításban továbbjutást ért, fontos góllal segítette a Juventus elleni nyolcaddöntős párharcban, amikor még a torinói klub kölcsönjátékosa volt a németeknél.

Kiváló példa Thibaut Courtois esete is, akit a Chelsea adott kölcsön az Atlético Madridnak. A két csapat 2014-ben a BL-elődöntőben találkozott, és a belga kapus nagyszerű védéseinek is köszönhetően a spanyolok jutottak be a fináléba 3-1-es összesítéssel.

Borítókép: Pep Guardiola és Joao Cancelo között feszült volt a viszony Manchesterben (Fotó: Oli Scarff/AFP)