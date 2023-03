Fehérvári feltámadás: „Jól reagáltunk arra, hogy lekerültünk a vonal alá”

A találkozó után, amit a Fehérvár Katona Mátyás és Kenan Kodro góljaival nyert meg 2-0-ra, a csapat most bemutatkozó vezetőedzője, a svéd Bartosz Grzelak így értékelt:

– Már a meccs előtt is lehetett tudni, hogy hatpontos ütközet lesz. Ami a legpozitívabb, hogy a harci szellem visszatért a csapatba, de nagyon elégedett vagyok a védekezéssel is. Persze ilyen rövid idő alatt nagy változást nem lehet elérni, de a hozzáállás tökéletes volt, erre lehet építeni. Világosan megfogalmaztam azt a két-három alapelvet, amiket látni akarok: a kompaktabb védekezés volt az egyik fontos elem, és hogy több játékossal támadjunk. A mentális fókuszban pedig az van, hogy minden pillanatban jobban akarjunk nyerni, mint amennyire félünk, hogy kikapunk.

A csapat kapusa, Kovács Dániel is megszólalt:

– Nem mostanában, októberben volt, hogy kapott gól nélkül lehoztunk egy meccset, talán éppen a Honvéd volt, akit legutóbb le tudtunk nullázni idegenben. Akkor is, most is óriásit küzdött a csapat. Nyilván az új edzőnek is van egy ilyen hatása, mindenki egy fokkal jobban odateszi magát, mindenki meg akarja mutatni, be akar kerülni a csapatba. Úgy gondolom, jól reagáltunk arra, hogy sajnos lekerültünk a „vonal” alá. Ugyanígy kell küzdenünk minden mérkőzésen, mert még nincs letudva ez a dolog.