Marco Rossit kellemes gondok gyötrik majd a nyáron

Van még egy kedvező hír, aminek a jelentőségét majd csak júniusban a Montenegró és a Litvánia elleni Eb-selejtezőn méri fel Marco Rossi szövetségi kapitány. Az Union Berlin csapata arról számolt be, hogy egyre közeledik a súlyos sérüléséből lábadozó Schäfer András visszatérése.

Wir starten den Tag mit ganz tollen Nachrichten: András am Ball, olé-olé! 🥰 pic.twitter.com/uH4huoX8Z7 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) March 28, 2023

A válogatott középpályása elkezdte a labdás edzéseket, és a következő hetekben akár újra tétmérkőzésen szerepelhet. A fiatal labdarúgó legutóbb januárban játszott tétmeccset, akkor a Hertha ellen le kellett őt cserélni.

Schäfer András közelgő visszatérése a magyar válogatott szempontjából is igen kedvező fejlemény; a berlini középpályás a tavalyelőtti Eb-n verekedte be magát a válogatottba, hamar alapemberré nőtte ki magát. Marco Rossit meggyőzte a nélkülözhetetlenségéről, így csak rajta és persze a szakmai stábon múlik, hogy a júniusi két Eb-selejtezőn számít-e majd rá a kapitány. Azon a poszton elég gazdag a felhozatal: Nagy Ádám, Vécsei Bálint, Kleinheisler László is pályázik a kezdőcsapatba kerülésre. Schäfer Andrásnak szintén hasonló ambíciói vannak.

Marco Rossit hamarosan kellemes gondok gyötrik.