Visszanyalt a fagyi: ezeket a nyilatkozatokat már bánhatja Ten Hag

A Liverpool egészen elképesztő győzelmet aratott vasárnap este: 7-0-ra elintézte a Manchester Unitedet.

A Vörös Ördögök önbizalomtól duzzadva érkeztek meg az Anfieldre, hiszen a csapat Erik ten Hag irányítása alatt már-már a régi fényében ragyog. Több mint hat év után trófeát szerzett, a Premier League-ben a harmadik helyen tanyázik, és további két sorozatban is versenyben van a végső győzelemért. A vereségek pedig általában elkerülik az MU-t.

Ten Hag korábbi nyilatkozatai is magabiztosságot tükröztek. Nemcsak a mostanit, hanem októberben a City elleni városi rangadót is úgy vezette fel, amit már alighanem bán. Akkoriban a holland menedzser arra utalt, hogy az angolt futballt az elmúlt években uraló két sztárcsapat ideje már leáldozóban van.

– Mindkettőt, a Manchester Cityt és a Liverpoolt is csodálom. De meglátják, ennek az érának is vége szakad – fogalmazott a United edzője.

A kijelentésével nehéz vitatkozni, azonban talán kicsit elhamarkodott volt. A City ezek után 6-3-ra, a Liverpool pedig 7-0-ra ütötte ki a csapatát…

Arról nem is beszélve, hogy az Anfield „erejét” is lebecsülte Ten Hag. Az évek során rengeteg játékos kiemelte, hogy a Vörösök szentélyében pokoli játszani, a tréner viszont úgy vélekedett ez is csak egy olyan stadion, mint a többi.

– Nekem semmi különbséget nem jelent ott játszani. A pálya ugyanakkora mindenhol, három játékvezető van, kiegészítve egy negyedikkel. A labda gömb alakú, és levegő van benne, nem? – elmélkedett.

Nem állítjuk, hogy „a tizenkettedik játékos” döntött vasárnap, a liverpooli szurkolók mindenesetre az utolsó pillanatig űzték előre az övéiket. Talán ennek volt az eredménye, hogy Jürgen Klopp együttese a hatalmas előny birtokában sem kapcsolt takaréklángra, helyette végig rohamozott, és Roberto Firmino csak a 88. percben állította be a 7-0-s végeredményt.