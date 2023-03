Xavinak valami nagyon beakadt a Real Madriddal kapcsolatban

A végeredménytől és az ellenfél gyászos támadójátékától függetlenül Xavi továbbra is úgy gondolja, hogy a Real Madrid a továbbjutás esélyese. A véleménye felettébb érdekes, különösképpen annak tudatában, hogy a Real egyszer sem találta el a kaput a mérkőzésen. – Az 1-0-s idegenbeli győzelem előnyt jelent nekünk. De nagyon jól fel kell készülnünk az áprilisi visszavágóra, mert egy hihetetlenül erős Real lesz az ellenfelünk. Én még mindig a Realt tartom a továbbjutás esélyesének – nyilatkozta a mérkőzés után a Barcelona edzője. Xavi mást is kipréselt magából, tudott őszintén lelkesedni a csapata játékáért, elsősorban a védekezésért. – Nem tudtuk megtartani a labdát. Nehéz volt megnyernünk a párharcokat ahhoz, hogy birtokoljuk a labdát, de szerencsére nagyon jól védekeztünk. A végsőkig harcoltunk, és ez nagyon reményteli – értékelt a barcelonai legenda, aki amiatt is tudott örülni, hogy a Manchester United és az Almería elleni vereség után a csapata újra győzni tudott.