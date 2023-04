A katasztrofális rajt után az FIA-tól vár mentőövet a Ferrari

Katasztrofális szezonkezdet

A Ferrarinak ezzel folytatódott a sikertelenségi sorozata. Az olaszok pilótái még egyszer sem álltak dobogóra az idényben, Ausztráliától ráadásul nemcsak Sainz, hanem Charles Leclerc is keserű szájízzel köszönt el, tekintve, hogy ő sem szerzett pontot. A monacói versenyző a Lance Stroll-lal (Aston Martin) való ütközése nyomán már az első körben búcsúzott, és teljes letargiába került. Az előző szezonban Leclerc még a későbbi világbajnok Max Verstappen (Red Bull) fő kihívója volt, idén azonban már sok jót nem remél, csak szeretné nehézségek nélkül teljesíteni a versenyeket.

– Ez volt az eddigi legrosszabb szezonkezdetem. Azt hiszem, hogy csak hat pontot gyűjtöttem. Igazából nem is tudom biztosan, hogy mennyit, de keveset. Bosszantó ez a helyzet – dühöngött a futam után Leclerc. – Ahelyett, hogy hosszú távú célokat tűznék ki, egyelőre azt tartom elsődlegesnek, hogy büntetések, ilyen-olyan problémák nélkül egyáltalán célba érjek.

A Ferrari pilótája az eddigi három futamból kettőt nem fejezett be, Szaúd-Arábiában pedig rajtbüntetése után csak a hetedik helyig tudott felzárkózni. Érdekesség, hogy tavaly Verstappen is hasonlóképp kezdte az évet (még az akkori nyilatkozata is szinte szóról szóra megegyezett Leclerc-ével): Ausztráliában és Bahreinben kiesett, mint Leclerc, Dzsiddában viszont a holland nyerni tudott, és a döcögős kezdetek után végül a vb-cím is az övé lett. De míg a Red Bull 2022-ben az idény elején is gyors volt, a Ferrarit most egy-két, sőt, talán három csapat is megelőzi a tempó terén. Így meg tudjuk érteni, Leclerc miért nem szövöget álmokat a Verstappenéhez hasonló „feltámadásról”.

Borítókép: Carlos Sainz (Fotó: AFP/STR)