Európában a hat legjobb tornásznő között két magyar is van felemás korláton

Az antalyai Európa-bajnokságon ma a férfiaknál talajon, lólengésben és gyűrűn, a nőknél ugrásban és felemás korláton rendezték meg a döntőt, és utóbbi szeren duplán, Kovács Zsófia és Székely Zója révén is érdekeltek voltunk. 2020-ban ugyancsak Törökországban, Mersinben rendezték meg a kontinensbajnokságot, és akkor felemás korláton Kovács lett az arany-, Székely pedig az ezüstérmes, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy akkor a koronavírus-járvány miatt erősen tartalékos volt a mezőny.

Kovács Zsófia az ötödik, Székely Zója a hetedik helyen lett finálés

Most csak a „feketelistán” levő oroszok és fehéroroszok hiányoznak Antalyában. Háromszoros Európa-bajnokunk, a 23 éves Kovács Zsófia – aki pénteken ezüstérmes lett egyéni összetettben – a szerdai selejtezőből az ötödik, a 19 éves Székely Zója a hetedik helyen kerül be a mai döntőbe. A kvalifikációban Kovács a gyakorlata végén elszökkent, 14,266-os pontszámot kapott, Székely 14,066-ot. Kovácsnak a pénteki összetett döntőben is pechje volt a szeren, mert belerúgott a karfába, így csak 13,700-at kapott – utóbb kiderült, ezen ment el az arany –, az összetettben 17. Székely is haloványabb volt a 13,433-as pontszámával.

A selejtezőben a legjobbak sorrendje így nézett ki: Alice D’Amato (olasz) 14,500, Naomi Visser (holland) 14,466, Elisabeth Seitz (német) 14,400, Rebbeca Downie (brit) 14,366, Kovács Zsófia 14,266, Goirgia Villa (olasz) 14,166, Székely Zója 14,066, Lisa Vaelen (belga) 14,000 – ők jutottak be a döntőbe. Asia D’Amato, Alice ikertestvére 14,166-tal hetedik lett, de egy nemzetből csak ketten szerepelhetnek a fináléban, így ő lemaradt róla. A selejtezőben egyébként Downie mutatta be a legmagasabb anyagerősségű gyakorlatot, 6,3-ast, utána Alice D’Amatóé és Kovácsé 6,2-es volt, Székelyé pedig 5,9-es. Az összetett döntőben D’Amatót 14,400-ra, Vissert 14,033-ra, Vaelent 13,700-ra értékelték.

A mai döntőben Visser kezdett és hibát hibára halmozott, az egyik esélyes a 11,800 pontjával ki is szállt a versenyből. Másodikként Székely Zóját szólították, aki nagyon szép gyakorlatot mutatott be, utána mosolygott, s akkor is így tett, amikor megjelent a pontszáma, pedig 13,833-nál többet érdemelt volna. Közvetlenül utána jött Kovács Zsófia, aki az erősebb gyakorlatát kisebb, csak az avatottaknak szemet szúró pontatlanságokkal szépen végigpörgette, a leugrása azonban látványosan nem sikerült, nagy éllépéssel fejezte be. S a 13,933-as pontszáma után nem lehetett elégedett. Kivitelben két tizeddel kevesebbet kapott, mint Székely Zója, de három tizeddel erősebb a gyakorlata, így egy tizeddel megelőzte. Ám sejthettük, hogy ez nem lesz elegendő az éremhez.

Az olasz Alice D’Amato lett az Európa-bajnok

Nem is lett. Alice D’Amato győzött, aki 14,466 pontot kapott a gyakorlatára, Kovács Zsófia az ötödik, Székely Zója a hatodik helyen végzett. Ám ha ennél jobbra is számítottunk, az azért nem hangzik rosszul, hogy a szeren Európa hat legjobb tornásznője között két magyar is van.

Draskóczy Imre női szövetségi kapitány: – Összességében jó, hogy mindketten pontszerzők lettek, Zsófi esetében jobb eredményre számítottunk, de hát ilyen a torna. A leugrás előtti pillanatig minden rendben volt. Hozzáteszem: nagyon erős mezőny jött össze Antalyában.

Kovács Zsófia: – Igazából szomorú vagyok nagyon, éremmel szerettem volna hazamenni, akár az első hely is meglett volna, nagyon szép gyakorlatot csináltam; a végén ismét a leugrásban, az érkezésben volt egy nagy hibám. Szomorú vagyok nyilván, de még ott a holnap, próbálom kipihenni magam és a holnapra koncentrálni.

Székely Zója: – Nagyon örülök annak, hogy pontszerzőként végeztem. Úgy gondolom, hogy ebben az erős mezőnyben sikerült bizonyítanom. Emlékszem arra, hogy amikor elkezdtem ezt a sportágat, anyukámmal otthon néztük azt a Rebecca Downie-t, aki ellen most versenyezhettem. Felemelő volt.

Vasárnap Kovács Zsófia gerendán és talajon is ott lesz a döntőben (előbbi szeren a második legmagasabb pontszámmal kvalifikálta magát), nyújtón pedig Balázs Krisztiánért és Mészáros Krisztoferért is szoríthatunk.