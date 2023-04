„Impotensek vagyunk” – bocsánatért esedezett a Vasas csatára

– Nehéz szavakat találni, köszönjük a szurkolóknak, akik még most is kilátogattak a stadionba – nyilatkozta az M4 Sport kamerájába a meccs után Novothny Soma, a Vasas Bundesligát is megjárt csatára. – Van hátra hét forduló, a saját magunk büszkesége a tét, és amíg matematikailag nem estünk ki, addig küzdenünk kell. Borzasztó érzés, hogy ennyire impotensek vagyunk támadásban, nem tudunk egy beadást csinálni, ami nekem, középcsatárként szörnyű érzés, hiszen ezekből élek. De nem jutunk el addig sem, hogy beadhassuk a labdát. Itt tartunk… Elnézést kérünk a szurkolóktól.

NB I, 26. forduló:

Vasas FC–Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0), Új Illovszky Rudolf Stadion, 1984 néző, jv.: Berke, gólszerzők: Lukics (85.).

Korábban játszották:

Mezőkövesd–Debrecen 0-1 (0-0), Mezőkövesd, 2126 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Dreskovics (55.). Kiállítva: Lagator (Debrecen, 62.)

Puskás Akadémia–Kecskemét 0-3 (0-1), Felcsút, Pancho Aréna, 1810 néző, jv.: Derdák. Gólszerző: Horváth K. (6., 55.), Szalai (50.)

Fehérvár–Újpest 0-0 (0-0), Mol Aréna Sóstó, 4953 néző, jv.: Pintér Cs.

Paks–Ferencváros 3-2 (1-1), Paks, 4280 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Varga B. (35., 11-esből 55.), Papp (70.), illetve Zachariassen (23.), Botka (57.). Kiállítva: Abena (67.)

Vasárnap:

Zalaegerszeg–Kisvárda 16.30

Borítókép: Novothny Soma elnézést kért a Vasas-szurkolóktól a Honvéd elleni vereség után (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)