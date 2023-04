Mandula Petra: Soha nem akartam világelső lenni

Mandula Petra pályafutásának csúcspontjai

– Fiatal teniszezőként milyen élmény volt a 2000-es olimpia Sydney-ben?

– Az volt az első olyan nagy esemény az életemben, amikor azt mondtam, hogy megérte az egész teniszpályafutás, az addig elvégzett munka.

A megnyitó hihetetlen élmény volt, szavakkal is nehéz leírni, milyen élmény tele stadionban a saját zászlód mögött haladni, az országodat képviselni.

Marosi Katalinnal párosban sikerélményünk is volt, eljutottunk a legjobb nyolc közé. Sajnos az akkori igazságtalan szabály miatt nem végezhettünk pontszerző helyen, a negyeddöntő veszteseinek nem rendeztek helyosztót, azon múlt a helyezésünk, hogy miként szerepelnek a legyőzőink. Ez sokáig kis tüskét hagyott bennem, de az ott töltött idő összességében fantasztikus volt. Ausztrália eleve az egyik kedvenc helyszínünk teniszezőként, az ottani emberek nagyon barátságosak, nyitottak, könnyű ott élvezni a játékot.

– Később Grand Slam-tornán is Ausztráliában érte el a legjobb páros eredményét.

– Igen, pedig Emmanuelle Gagliardival úgy keveredtünk össze, hogy előtte nem is nagyon ismertünk egymást, legalábbis nem beszélgettünk. Mindkettőnknek volt állandó párospartnere, de a 2003-as Australian Openen úgy alakult, hogy egyikünké sem indult, úgyhogy megbeszéltük, hogy megpróbáljuk. Szerintem egyikünk sem várta, hogy elődöntő lesz belőle. Nekem nem sokszor adatott meg, hogy a Grand Slam-torna második hetében játszhattam, nagyon pozitív élmény volt, hogy még küzdhetek a jó eredményért, miközben alig maradt már a helyszínen versenyző.

– Ezt korábban már egyesben is átélte, a 2001-es Roland Garroson.

– Salakon nőttem fel, Magyarországon abban az időben nem is nagyon volt más, a játékom abszolút alkalmas volt erre a borításra, és ez be is bizonyosodott: 2001-ben a negyeddöntőig, 2003-ban a legjobb tizenhat közé jutottam Párizsban. Óriási élmény volt a Roland Garros centerpályáján játszani. A pályára vonulás előtt nagyon izgultam, de amikor elkezdtük a beütést, az elmúlt. A Roland Garroson játszottam a legutolsó meccsemet is pályafutásom során, ami nyilván nem győzelemmel ért véget, de így is jó érzéssel tölt el, hogy ott fejezhettem be. Ha még korábbra visszamegyünk az időben, Franciaországban indultam először gyerekként nemzetközi versenyen, ott második lettem, Kuti Kis Ritával megnyertük a párost Tarbes-ban, a tizennégy éven aluliak nem hivatalos világbajnokságán, később pedig Poitiers-ben nyertem egy 75 ezer dolláros versenyt. Valamiért a Jóisten sokszor megadta, hogy Franciaországban jól szerepeltem.

A 2001-es menetelés egyik állomása, Jelena Dokics ellen

– Salakon felnőtt játékosként milyen volt Wimbledon füves pályáján játszani?

– Kívülről mindig azt hallottam, hogy az én játékom a fűre fantasztikus lenne, de valamiért mégis nagyon távol állt tőlem. Talán a lábmunkám nem volt elég precíz ehhez a borításhoz, illetve sosem volt igazán nagy szervám, ami füvön nem lett volna hátrány. Összesen két meccset nyertem Wimbledonban az évek során, de sosem hagytam volna ki a versenyt, ha beférek a mezőnybe. Gyönyörű a helyszín, aki elkezd teniszezni, az ide vágyik, de nekem sosem jött ki a lépés Wimbledonban.

Új nézőpontok

– Mindent figyelembe véve hogy érzi, kihozta a maximumot a pályafutásából?

– Ez összetett kérdés.

Azt gondolom, a karakteremet tekintve többet értem el, mint ami bennem volt, a tehetségemet nézve viszont kevesebbet hoztam ki magamból, mint lehetett volna.

Én soha nem akartam világelső lenni, sosem vágytam arra a figyelemre, közismertségre, ami azzal járt volna, de akkoriban nem gondoltam, hogy ez akadálya lesz annak, hogy akár csak a legjobb tíz közé bekerüljek. A pályafutásom alatt sosem éreztem így, de utólag visszagondolva soha nem szántam oda száz százalékig mindent a teniszre. Amikor huszonhét évesen a gerincsérv miatt befejeztem a pályafutásomat, lelkileg már kissé megváltásnak éreztem. Szerettem teniszezni, volt benne sikerélményem, ha nincs a sérülés, akkor biztosan játszottam volna még néhány évet, de mindeközben családot szerettem volna, nem akartam túl későn gyereket vállalni. Miután visszavonultam, viszonylag hamar férjhez mentem, majd megszületett az első gyerek, és akkor egészen más irányt vett az életem. Azt gondolom, a gyerekek jobbá teszik a környezetükben lévő felnőtteket, különösen a szüleiket, ha azok engedik. Tükröt mutatnak nekünk: ha a gyerekeim feszülten viselkednek, az jórészt abból fakad, hogy bennem is feszültség van. Úgyhogy a kihívások ellenére nagyon szeretem a mostani életemet, ahogy a teniszkarrieremet is szerettem. Bizonyos szempontból sok a hasonlóság a kettő között: kitartásra, edzettségre, türelemre van szükség. Sok mindenre megtanít a tenisz és a gyereknevelés is.