A Chelsea-t verte a United, de Liverpoolban okozott ezzel könnyeket

A Manchester United a csütörtöki, pótolt mérkőzése előtt karnyújtásnyira volt attól, hogy csatlakozzon a bajnok Manchester Cityhez, az Arsenalhoz és a Newcastle-höz, vagyis bebiztosítsa a helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában. A Vörös Ördögök céljának elérésében partner volt az ellenfél, a Chelsea is, amely végig bukdácsolta az idényt, és az Old Traffordon sem tett másként. Helyzetek sokaságát hagyta ki, a United pedig ezt köszönte szépen, és Casemiro már a 6. megszerezte az első gólt, amelyet három további hazai találat követett. A Chelsea-nek csak egy szépítő gólra futotta a 89. percben, így 4-1-es eredmény került a jegyzőkönyvbe.

Erik ten Hag vezetésével a harmadik helyen végezhet a Manchester United Fotó: EPA/Peter Powell

A vereség a Kékek sorsát nemigen befolyásolta, továbbra is a Premier League tabellájának tizenkettedik helyén szerénykednek, a United viszont az utolsó forduló előtt előrelépett a harmadikra, és már biztosan BL-induló. Bár ezek a fejlemények örömre adhatnak okot a manchesterieknek, Erik ten Hag vezetőedző azért talált némi kivetnivalót a tanítványai teljesítményében.

– Győzni akartunk, ez megmutatkozott a mérkőzésen is. A Chelsea-nek remek játékosai vannak, de a kontráink jól működtek, veszélyesek voltunk. Ennek köszönhetjük, hogy négy gólt szereztünk – bár szerintem ennél is többet kellett volna. Igaz, ők is veszélyesek voltak. A harmadik helyen végezhetünk a Premier League-ben, így fontos volt, hogy összpontosítsunk, jól teljesítettünk e téren – értékelt a BBC-nek a Manchester United trénere.

Kollégája, Frank Lampard természetesen keserűen nyilatkozott. – Ez a vereség megmutatja, hogy hol állunk. Ez egy rossz év a klub életében. Hatalmas sikereket értünk el az elmúlt években. Meg kell találnunk, hogyan másszunk ki a gödörből, újraindításra van szükségünk. A keretben lesznek változások a nyáron – vetítette előre a Chelsea menedzsere.

Győzelmével Liverpoolban is fájdalmat okozott a United

A Manchester United csütörtöki sikerének nemcsak a Chelsea lett az elszenvedője, hanem Liverpoolban is búslakodásra adott okot, hiszen a Vörösök az utóbbi hetekben való menetelésük ellenére a következő idényben nem indulnak a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában kell majd vitézkedniük. A csapat aranylábú szélsője, Mohamed Szalah a közösségi médiában adott hangot az emiatt érzett csalódottságának:

– Teljesen összetörtem. Nincs semmi mentségünk a történtekre. Mindenünk megvolt, amire szükségünk volt, hogy kvalifikáljuk magunkat a Bajnokok Ligájába, de kudarcot vallottunk. Mi vagyunk a Liverpool, a BL-ben való indulás csak a minimum elvárás a csapatunktól. Sajnálom, de túl korán van még ahhoz, hogy egy felemelő, optimista szöveget osszak meg. Magunkat és titeket is cserben hagytunk – írta szomorúan az egyiptomi.

Premier League, a 32. fordulóból pótolt mérkőzés:

Manchester United–Chelsea 4-1 (2-0)

Gólszerzők: Casemiro (6.), Martial (45+5.), Bruno Fernandes (73. – 11-esből), Rashford (78.), ill. Joao Félix (89.) A tabella:

1. Manchester City 37 94-32 89 pont – már bajnok

2. Arsenal 37 83-43 81

3. Manchester United 37 56-42 72

4. Newcastle United 37 67-32 70

5. Liverpool FC 37 71-43 66

6. Brighton 37 71-51 62

7. Aston Villa 37 49-45 58

8. Tottenham Hotspur 37 66-62 57

9. Brentford 37 57-46 56

10. Fulham 37 54-51 52

11. Crystal Palace 37 39-48 44

12. Chelsea 37 37-46 43

13. Wolverhampton Wanderers 37 31-53 41

14. West Ham United 37 41-53 40

15. Bournemouth 37 37-70 39

16. Nottingham Forest 37 37-67 37

17. Everton 37 33-57 33

18. Leicester City 37 49-67 31

19. Leeds United 37 47-74 31

20. Southampton 37 32-69 24 – már kiesett

Borítókép: Mohamed Szalah csalódottan üzent (Fotó: AFP/Oli Scarff)