Nagy reményekkel vágott neki az idénynek a Liverpool, de mondhatjuk, hogy semmi sem a játékosok, illetve az edzők elképzelései szerint alakult. Azok után, hogy tavaly a két hazai kupasorozatot is megnyerték, valamint a Bajnokok Ligájában és az angol élvonalban is csak egy hajszállal maradtak le a végső győzelemről (előbbiben egy góllal veszítették el a Real Madrid elleni döntőt, utóbbiban a Manchester City bizonyult jobbnak náluk egy ponttal), idén már egy sorozatban sem diadalmaskodhatnak Jürgen Klopp tanítványai, sőt, lassan a BL-indulás is csodaszámba menne.

Klopp fiainak sok csalódással kellett szembenézniük idén Fotó: EPA/Adam Vaughan

Bár az elmúlt három meccsüket megnyerték a Vörösök, a Premier League-ben továbbra is nagy a lemaradásuk a negyedik helyezett Manchester Uniteddel szemben. Hét ponttal előrébb tart náluk az ősi rivális, amely ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Már maga Klopp is látja, hogy szinte lehetetlen küldetés előtt áll a csapata, ezért részben az ő elvárásai is módosultak. Így amikor az újságírók pénteki, a Tottenham Hotspur elleni bajnokit (vasárnap 17.30) felvezető sajtótájékoztatón arról kérdezték, mit szólna hozzá, ha a Liverpool jövőre csak az Európa-ligában indulhatna, így felelt:

– Elfogadjuk, amit kapunk. Az idény elején nem gondoltuk volna, hogy fantasztikus lenne az Európa-ligába kvalifikálni magunkat, de az idényben errefelé haladtunk, és ez így rendben van – magyarázta a német szakember.

Klopp egy mérkőzésre szívesen emlékszik vissza

Soványka vigasz, de Klopp szerint legalább egy fénypontja volt a félresiklott szezonnak.

– Ha ebben az idényben egyébként nem érünk el semmi különlegeset, legalább arról emlékezetes marad, hogy hét-nullára legyőztük a Manchester Unitedet. Remélem, hogy az emberek az évek múltán úgy fognak visszatekinteni: én ott voltam, amikor hét-nullára nyertünk a United ellen. Aztán még hozzátehetnék, hogy utána kvalifikáltuk magunkat valamelyik európai kupasorozatba. Az szép lenne, de ha mégsem jönne össze, azt is el kell fogadnunk.

A Liverpool (53 pont/32 meccs) jelenleg csak hetedik a tabellán, egy ponttal marad el az ötödik Tottenham Hotspurtől (54 pont/33 meccs) és a hatodik Aston Villától (54 pont/33 meccs), miközben mindkét csapatnál egy meccsel kevesebbet játszott. Mondhatjuk, hogy a Vörösöknek a saját kezükben van a sorsuk, hiszen mindkét együttest vendégül látják még az Anfielden. A Brighton (49 pont/30 meccs) még a trió elé ugorhat, viszont jelen állás szerint a Premier League ötödik és hatodik helyezettje is bekerül az Európa-liga csoportkörébe. Alapvetően az egyik hely az FA-kupa győztesének járna, de mivel a fináléban a Manchester City és United küzd meg egymással, nekik várhatóan nem lesz szükségük erre, hiszen a következő szezonban valószínűleg a BL-ben fognak vitézkedni. A City már biztosan.

Premier League, 34. forduló szombat:

Crystal Palace–West Ham United 13.30 (tv: Spíler 1)

Brentford–Nottingham Forest 16.00 (tv: Spíler 1)

Brighton–Wolverhampton Wanderers 16.00 (tv: Match 4) Vasárnap: Bournemouth–Leeds 15.00

Fulham–Manchester City 15.00

Manchester United–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler 1)

Newcastle–Southampton 15.00

Liverpool–Tottenham Hotspur 17.30 (tv: Spíler 1) hétfő:

Leicester–Everton 21.00 (tv: Match 4) kedd:

Arsenal–Chelsea 21.00 (tv: Spíler 1)

Borítókép: Jürgen Klopp (Fotó: AFP/Peter Powell)