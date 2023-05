A Mezőkövesd ünnepelhetett Kispesten, nagy bajban van a Bp. Honvéd

Győzelmi kényszerbe került a Bp. Honvéd azzal, hogy a Mol Fehérvár szombaton nyerni tudott, és megelőzte a tabellán az így az utolsó előtti helyre visszacsusszanó kispestieket. Ugyanakkor nagyon kellett a siker a Mezőkövesdnek is, amely abban a tudatban lépett pályára, hogy ha nyer vagy döntetlent ér el, akkor a következő idényben is az élvonalat erősíti, ha nem, akkor még nem lélegezhet fel. A hazai szurkolók kitettek magukért: megtöltötték az összes szektort, azaz a csapatuk megkapta az ilyenkor elvárható támogatást.

Fotó: Nemzeti Sport

A Bp. Honvéd a legutóbbi három fordulóban nem szenvedett vereséget, ám ettől még nem lábalt ki szorult helyzetéből. Most is támadott ugyan, de nem sok átütőerővel, veszélytelenül tette, és a 32. percben egy egyéni hibát követően ez meg is bosszulta magát, amikor Gomes teljesen feleslegesen buktatta a tizenhatoson belül keresztbe futó Drazsicsot. A hazai játékosok természetesen nehezen barátkoztak meg a tizenegyes gondolatával, Zsótér például alattomban kibontotta a büntetőhöz készülő Drazsics cipőfűzőjét, ám a mezőkövesdi csatár nem zavartatta magát, előbb rendbe tette a cipőjét, majd a jobbra vetődő Szappanos helyére lőve talált a hálóba – 0-1. Éppen a hosszabbításba fordult az első félidő, amikor Zsótér balról adott be szabadrúgásból, Lukics 11 méterről a bal kapufára fejelte a labdát, amelyet a berobbanó Kerezsi 2 méterről az üres kapuba továbbított – 1-1.