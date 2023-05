José Mourinho milánói munkássága után újra BL-t nyerhet az Inter

Az Internazionale a múlt héten kiharcolt 2-0-s előny után a sikercsapattal várta a párharc, a Bajnokok Ligája elődöntő visszavágóját. A Milan három poszton is változtatott, Rafael Leao, Malick Thiaw és Junior Messias is bekerült Stefano Pioli csapatába. A "hazai" esélyek mellett szólt, hogy az Inter a naptári évben még nem szenvedett két gólnál nagyobb különbségű vereséget, ami ma este a kiesését jelentette volna. Az AC Milan az utolsó szalmaszálba kapaszkodott a BL-szerepléssel: a gyenge bajnoki szereplése miatt a Bajnokok Ligájában biztosíthatta be a jövő évi indulását Pioli alakulata.

Laurato Martinez és Malick Thiaw harcolt a labdáért Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Inter-helyzettel, és Theo Hernandez lövéssel kezdődött a meccs a színültig telt San Siróban.

Előbbinek a játékvezető sípszava vetett véget, a Milan francia védője távolról próbálkozott, Onana kapus szemmel verte a felső sarkot épp hogy elkerülő lövést. A Milan birtokolta többet a labdát, és a Giroud-t kereső beívelésekkel zavarba tudta hozni az Inter védelmét és kapusát. Tovább folytatódott a Milan-offenzíva: a 10. percben Turpin nem vette észre, hogy Hernandez szabálytalankodott Barellával szemben, az első meccsen is igen aktív Tonali húzta meg a bal oldalon, a középre adására Brahim Díaz érkezett, és senkitől sem zavartatva, szemben a kapuval az alsó sarkot célozta meg, Onana leért a sarokra.