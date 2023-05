Djokovics kiosztotta a BBC-t és Fucsovics legyőzőjét is

Djokovics kiosztotta a BBC-t is

Szóba került az interjúban a tavalyi ausztráliai kálvária is, amikor a Covid elleni oltás nélkül az országba utazó Djokovicsot hosszas jogi hercehurca végén kiutasították, így nem vehetett részt az Australian Openen.

– Az ausztrál bíró elfogadta a fellebbezésemet, de a bevándorlásügyi miniszter, akinek hatalma van arra, hogy kitoloncoljon bárkit, akit csak akar, indoklás nélkül, kitoloncolt engem. Én azonban nem szegtem meg a szabályokat. A szükséges és megfelelő dokumentumokkal léptem be Ausztráliába, amit az első tárgyalás bírája is elismert.

Minden szabályt betartottam, és nem veszélyeztettem senkit. Mégis, ha már ott voltam, politikai ügy lettem, valaki, aki veszélyeztette a világot.

A rendszer, amelynek a média is része, célpontot követelt, olyat, aki szemben állt a főáramlattal; és én azzá váltam. Rám ragasztották az oltástagadó címkét, ami teljesen hamis, és még most is hányingerem van tőle. A választás szabadságát védem. Alapvető emberi jog, hogy szabadon dönthessünk arról, hogy mit oltunk be magunkba és mit nem.

Ezt egyszer elmagyaráztam a BBC-nek az Ausztráliából való hazatérésemkor, de sok mondatomat kivágták, azokat, amelyek nem illettek a narratívájukba. Így aztán soha többé nem beszéltem erről

– foglalta össze a történéseket Djokovics.

A szerb játékos a római negyeddöntőben Holger Rune ellen játszik, aki néhány hónapja legyőzte őt a párizsi mesterverseny döntőjében.

Borítókép: Novak Djokovics már negyeddöntős Rómában (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)