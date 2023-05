Jó étvágyat! – Erling Haaland titkos receptjét sokan nem akarták látni + fotó

Hivatalos Instagram-oldala történetei közé töltött fel egy képet Erling Haaland a vacsorájáról, ami ránézésre valóban nem tűnt túlságosan gusztusosnak. Követői közül sokan azonban némileg talán túlreagálták a dolgot.

A Marca cikke szerint ilyen és ehhez hasonló hozzászólások érkeztek Haaland vacsorájára:

„Biztos elfelejtette kiengedni a kutyáját a meccs előtt…”

„Úgy néz ki, mintha ürülék lenne.”

„Ez undorító!”

Sokakat kiakasztott a vacsora képe. Forrás: Erling Haaland/Instagram

Hogy pontosan milyen ételt ábrázol Haaland fotója, az nem derült ki, de sokan májdarabkákra tippeltek. Ez amúgy nem lenne meglepetés, hiszen a 22 éves csatár korábban az étrendjéről nyilatkozva elismerte, hogy sok belsőséget eszik, főleg szívet és májat.

Haaland testtömege látványosan megnőtt, mióta 2019-ben elhagyta a Moldét, amiben persze az életkora is közrejátszik, még csak 17 éves volt, amikor légiósnak állt, fejlődésben volt a teste. Most 90 kiló körül van a súlya, és állítólag naponta akár hatezer kalóriát is képes bevinni.

Norvég válogatott csapattársa, Joshua King, aki jelenleg a magyar válogatott Szalai Attila mellett futballozik a török Fenerbahcéban, így fogalmazott Haalandról: – Soha, senkit nem láttam még ennyit enni. Úgy zabál, mint egy medve.

Haaland persze tudatosan eszik sok belsőséget, mert azt könnyen emészthetőnek tartják, és jó tápértékkel bír. Talán ez a titka?

Haaland gólérzékenységének nincsen párja

Az biztos, hogy ebben az idényben megállíthatatlan: 48 tétmeccsen 52 gólt szerzett már az első évadjában a Manchester City színeiben, klubjával pedig triplázásra hajt, aminek legfontosabb lépcsőfokát ma este kellene megmászni a Real Madrid elleni BL-elődöntő visszavágóján.

Egyénileg viszont már biztosan kivételes évet zár a norvég, aki utcahosszal vezeti az európai bajnokságok legjobb góllövőjét díjazó Aranycipő-versenyt: Haaland 72 ponttal áll az első helyen, mögötte Harry Kane (Tottenham) és Kylian Mbappé (PSG) 54, illetve 52 ponttal következik.

Borítókép: Erling Haaland étrendje is egyedülálló, nem csak a teljesítménye (Fotó: EPA/Neil Hall)