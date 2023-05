Mátyus János elárulta, szerinte mi a versenykiírás fonáksága

– Az elmúlt nyolc-kilenc hónap számunkra örökké szép emlék marad, még akkor is, ha most borzasztóan sajog ez a seb, hiszen néhány percre voltunk a büntetőpárbajtól, ahol már bármi megtörténhetett volna. Nem igaz, hogy nyomás nélkül játszottunk, profi játékosok esetén ilyenről nem beszélhetünk, mi futballozni, nyerni jöttünk ide, sajnos ez nem jött össze. Éreztem, hogy benne lehet a mérkőzésben a hosszabbítás, ugyanakkor szerettük volna elkerülni, mert tudtuk, hogy a ZTE az első osztályban is kiemelkedő erőnléttel bír.

Mátyus szerint eleve hátrányból indult a csapata

Az erőnléti különbség ki is jött a találkozón, talán amiatt is, mert a Budafok harmincöt, a ZTE viszont csak huszonkilenc bajnoki meccset vívott a szezonban, azaz utóbbi pihentebb lehetett.

– Hátrányban voltunk emiatt, de ezt tudtuk, amikor elindultunk a kupában. Nemrég még teljes erőnkkel a kiesés ellen harcoltunk, hatalmas különbség van a két osztály lehetőségei között. Azt el kell mondanom, hogy a versenykiírás fonáksága, hogy az ellenfélnél komoly tudású légiósok lehettek fenn a pályán, számunkra ugyanez a lehetőség nem adott – mondta Mátyus, arra utalva, hogy a másodosztályú klubok csak magyar futballistákat foglalkoztathatnak.

A Budafok csapatkapitánya, Kovács Dávid nem tudta végigjátszani a döntőt, sérülés miatt le kellett cserélni. Ő is a Zalaegerszeg erőnléti fölényét emelte ki, viszont eltökélten tekintett a jövőbe.

– A játéktudás mindkét csapatnál megvolt, ez alapján nem lehetett észrevenni az osztálykülönbséget. A két csapat fizikai állapotán viszont meglátszott, hogy ellenfelünk hétről hétre magasabb szinten játszik. Másodiknak lenni a legrosszabb dolog a világon, mert ha a döntőig eljut az ember, akkor már többről álmodik. Talán majd jövőre vagy azután összejön, remélem, fog még döntőt játszani a Budafok.

Borítókép: A ZTE légiósokat is bevethetett a kupadöntőben (Fotó: Origó/Csudai Sándor)