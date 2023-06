A Liverpool játékosa döntött, üdvös VAR-újítás

Az olaszok az ezüstérem mellett az egyéni elismerésekkel, Cesare Casadei, a Chelsea (ez tényleg a jól ismert angol csapat) támadója lett a legjobb játékos és hét találattal a gólkirály, Sebastiano Desplanches a legjobb kapus. Az olaszoknál szerepelt a tornán a mindössze tizenhét éves, de tavaly már a felnőttek között is bemutatkozott Simone Pafundi.

Fontos és üdvözlendő újítást vezetett be a FIFA a világbajnokságra, amely a döntő összefoglalójában is megjelenik: Matteo Prati először piros lapot kapott a svéd Glenn Nyberg játékvezetőtől, ám a VAR-vizsgálat után sárga lapra módosult az ítélet. Nyberg pedig ezt rövid indoklással be is jelentette a helyszíni és a tévénézőknek, kissé átláthatóbbá téve a VAR-folyamatot.

A bronzérmet az újonc Izrael szerezte meg, 3-1-es Dél-Korea elleni győzelemmel. Egyáltalán nem volt tehát mindegy, hogy a közel-keleti csapatot beengedik-e a vb helyszínére.

A felvidéki magyar fiatalokkal felálló szlovák válogatott bejutott a nyolcaddöntőbe, ott viszont kiütéses, 5-1-es vereséget szenvedett Kolumbiától.