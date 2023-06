Dibusz reményeit megvalósítja, önbizalomtól duzzad az FTC új csatára + videó

Háromszor szerzett vezetést a Qarabag, Ferencváros azonban mindannyiszor egyenlített az azeri bajnok ellen kedden a zöld-fehérek ausztriai edzőtáborában. A 3-3-as döntetlennel végződött edzőmérkőzés a Fradi egyik nyári igazolásának, Varga Barnabásnak mindenképpen emlékezetes marad, mivel máris betalált új klubja színeiben, ő jegyezte az FTC első gólját.

Varga Barnabás a múlt héten a válogatottban, most az FTC színeiben is betalált. Fotó: Mirkó István

– Természetesen nagyon örülök, hogy az első mérkőzésemen gólt szereztem, még ha csak edzőmeccsről is volt szó. Ez egy csatárnak mindig önbizalmat ad – nyilatkozta a FradiMédiának az NB I előző idényének gólkirálya. – Nem mondanám begyakorolt figurának, egy pontrúgás volt, sikerült befejelnem. Barátságos meccshez képest elég jó színvonalú és szórakoztató mérkőzés volt, amely 3-3-ra végződött. Az, hogy háromszor is fel tudtunk állni, megmutatta a csapat erejét.

Varga Barnabás első ferencvárosi gólja:

Varga Barnabás sikerszériája így tovább folytatódott. A 28 éves támadót a múlt héten nevezte először a kezdőcsapatba Marco Rossi szövetségi kapitány, Varga ezt meghálálva a magyar labdarúgó-válogatottban első találatát jegyezte, most pedig megtette ugyanezt a Ferencváros színeiben is. Ezzel pedig részben csapattársa, Dibusz Dénes reményeit valósítja meg, aki a Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtező után elmondta, bízik benne, hogy Varga a Fradinál való első meccsei is legalább jól sikerülnek, mint a válogatottban.

– Nagyon örültem neki, hogy betalált, ez lökést fog neki adni. Azok után, hogy gólkirályként fejezte be az idényt, most a válogatottban is megszerezte az első gólját, szerintem ennél jobb belépő a Fradinál sem kell. Remélem, hogy elég játéklehetőséget fog kapni – fogalmazott a litvánok elleni találkozó után az FTC kapujának őrzője.

Felkészülési mérkőzés:

Ferencváros–Qarabag FK (azeri) 3-3 (2-2)

Gólszerző: Varga B. (16.), Kehinde (42.), Botka (86.), illetve Akhundzade (6., 39.), Andrade (58.)

Borítókép: Varga Barnabás (balra) kedden első ferencvárosi gólját jegyezte (Forrás: Fradi.hu)