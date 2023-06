Drámai magyar ezüst az Eb-döntőben, a franciák csak a legvégén vezettek

Vívóink az idei Európa Játékokon csütörtökig egy ezüstérmet (Pásztor Flóra, tőr) és két bronzot (Szilágyi Áron, kard és Kun Anna, párbajtőr) szereztek, de a csapatversenyek bírnak nagy jelentőséggel. Ezeken Eb-érmek találnak gazdára, és az eredmények beszámítanak az olimpiai kvalifikációs sorozatba. (Egyéni Eb-t június 16–18. között Plovdivban rendeztek.) Szerdán női tőrcsapatunktól kiváló eredmény volt a negyedik hely, a címvédő, olimpiai bronzérmes és vb-2. férfikardozóinktól viszont ugyanez egyértelmű fiaskó.

Út a döntőbe a spanyolok, a lengyelek és az olaszok legyőzésével

Női párbajtőrcsapatunk (Kun Anna, Muhari Eszter, Wimmer Dorina, Büki Lili) az Eb előtt a világranglistán a kilencedik helyen állt, de tudtuk, hogy benne van egy nagy eredmény, már csak azért is, mert Kun Anna az egyéni világranglista ötödik helyezettje. Krakkóban tizenkilenc csapat indult, a mieink pedig a nyolc közé jutásért 38-35-re verték a spanyolokat. Két asszóval a vége előtt még 26-26 volt az állás, de Muhari 4-1-re nyert, Kunnak így a végén elég volt a 8-8-as döntetlen. A negyeddöntőben a magasabban rangsorolt, a világranglistán negyedik lengyelek következtek, de a házigazda sem jelentett akadályt, 45-39-re sikerült legyőzni, és ez tulajdonképpen sima mérkőzés volt: 16-7-es, 27-19-es, az utolsó asszó előtt pedig 34-28-as magyar vezetést rögzíthettünk. Igaz, ezután 36-33 is lett az állás, de utána mégiscsak megkönnyebbülhettünk.

A döntőbe jutásért a világranglistán a koreaiak és a franciák mögött harmadik, a tokiói olimpián bronzérmes olaszok voltak Kun Annáék ellenfelei, soraikban azzal a Rossella Fiamingóval, akit a már visszavonult Szász-Kovács Emese legyőzött a 2016-os riói olimpia döntőjében, s kétszeres egyéni világbajnok, és 31 évesen az egyéni világranglista nyolcadik helyezettje. S bár az olaszoknak állt a zászló, a negyedik asszó után 13-10-re együttesünk vezetett. Innen az ellenfél 19-16-ra fordított, majd 23-17-re elhúzott; már csak két asszó volt hátra, és nem állt jól a szénánk. Muhari Eszter azonban 7-1-re verte Alberta Santucciót, így a legvégén Kun Anna 24-24-ről kezdett Fiamingo ellen. S 14-7-re megverte, csapatunk 38-31-es győzelemmel jutott be a döntőbe, és készülhetett a franciák ellen.

Büki Lili, Kun Anna és Muhari Eszter az olaszok elleni összecsapáson Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A tokiói olimpiára nemhogy női párbajtőrcsapatunk nem jutott ki, egyéniben sem szereztünk kvótát, most pedig az ugyanebben az összeállításban olimpiai bronzérmes olasz csapatot sikerült legyűrni, és 2007 után jutottunk újra a szakágban Eb-döntőbe. Tizenhat évvel ezelőtt Gentben a Szász Emese, Nagy Tímea, Mincza Ildikó, Hormay Adrien összetételű együttesünk ezüstérmes lett, a döntőben az olaszoktól kapott ki. Aranyat legutóbb 2002-ben Moszkvában a Mincza, Hormay, Király Hajnalka, Tóth Hajnalka összetételű kvartettünk szerzett.

Elképesztő végjáték után francia győzelem

A franciáknál Marie-Florence Candassamy a harmadik, Auriane Mallo-Breton a hetedik az egyéni világranglistán, a csapatuk az olaszokénál is erősebb, s címvédőként vágott neki az Európa-bajnoságnak. Alig hittünk a szemünknek, hogy a döntő első asszójában a 20 éves Muhari Eszter 5-1-re megverte Mallo-Bretont, Kun Anna 4-4-re végzett Coraline Vitalis ellen, majd a 17 éves Wimmer Dorina 3-1-re verte Candassamyt – az első kör után 12-6-ra vezettünk. A másodikban megfeleződött az előnyünk, de a 24-21-es állás is jól mutatott az eredményjelzőn. A nyolcadik párban Muhari 4-2-re nyert Candassamy ellen, így a legvégén Kun Anna 31-28-ról kezdett Mallo-Breton ellen. Az Eb-aranyról döntő asszó két francia tussal indult (31-30), de Kun is talált (32-30), és az együttes találat is nekünk kedvezett (33-31). Tizenegy másodperccel a vége előtt 33-32-re vezettünk, kilencecel a vége előtt viszont 33-33 lett az állás, és lepergett a vívóidő. A ráadásban sajnos Mallo-Breton talált, a franciák nyertek 34-33-ra, csak a legvégén vezettek…

Csapatunk egy ezüstérmes lett, óriási bravúr, de beletelik majd némi időbe, amíg a lányok ezt megemesztik, mert nagyon közel voltunk ahhoz, hogy huszonegy év után újra Eb-t nyerjen a magyar női párbajtőrcsapat.

Dicséretes hatodik hely a férfitőrözőktől

Ma férfi tőrözőinktől (Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Németh András), akik a világranglistán a 13. helyen állnak, nem várhattuk el, hogy a dobogóért harcoljanak. A nyolc közé jutásért 45-31-re legyőzték az osztrákokat, utána pedig 45-33-ra kikaptak a világranglistán második olaszoktól. A folytatásban 45-30-ra verték az ukránokat, majd 45-29-re kikaptak a lengyelektől, és a tőlük dicséretes hatodik helyen zártak.

Borítókép: A magyar női párbajtőrcsapat tagjai, miután győztek az olasz együttes ellen az elődöntőben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)