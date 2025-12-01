Erre érdemes figyelni, most a Fitch osztályozza Magyarországot

– A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több gazdasági témájú adatot is közöl. Hétfőn az októberi termékkülkereskedelmi és a harmadik negyedéves szolgáltatáskülkereskedelmi adatokat teszik közzé. Szeptemberben a termékexport volumene 0,5, míg az importé 8,4 százalékkal bővült éves alapon. Ezt a cserearány ötszázalékos javulása sem tudta kompenzálni, így az egyenleg 297 millió euróval, 589 millió euróra csökkent – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Érdemes lesz figyelni a Fitch pénteki minősítését

Segített a reálkeresetek emelkedése

A szolgáltatások exportja a második negyedévben euróban számítva 2,4 százalékkal bővült, míg importja 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest, így az egyenleg 423 millió euróval, 3,1 milliárd euróra javult.

– Kedden a részletes harmadik negyedéves GDP-adatok jelennek meg. Az első becslés szerint a harmadik negyedévben a GDP éves összevetésben a nyers és a kiigazított adatok szerint is 0,6 százalékkal bővült, míg negyedéves alapon stagnált. Azaz a magyar gazdaság növekedése továbbra is alacsony, de legalább nincs recesszió. Az új adatból megismerhetjük az egyes ágazatok harmadik negyedéves teljesítményét – jelezte Regős Gábor.

– Csütörtökön az októberi kiskereskedelmi adatokat teszik közzé. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom havi alapon stagnált, míg éves alapon három százalékkal bővült. A növekedés oka alapvetően a reálkeresetek emelkedése – emelte ki Regős Gábor.

Pénteken az októberi ipari adatokat ismerhetjük meg. Szeptemberben az ipari termelés havi és éves összevetésben is 1,3 százalékkal bővült – azaz talán túl vagyunk a mélyponton, persze ehhez az kellene, hogy ezt az októberi adat is megerősítse.

A hét legfontosabb eseménye a Fitch hitelminősítői döntése lesz hazánk adósbesorolásáról péntek este. A Fitch esetében hazánk besorolása BBB szinten van stabil kilátással, azaz két fokozattal a bóvli kategória határa felett. Felminősítéshez a Fitch szerint az adósságráta fenntartható csökkenése, illetve a javuló üzleti környezet és gazdaságpolitika vezetne, míg leminősítéshez az egyensúlytalanságot vagy a befektetői bizalom csökkenését eredményező gazdaságpolitikai döntések, magasabb költségvetési hiány, illetve kisebb növekedés vezetnének. Ez utóbbi kettő alapján nem zárható ki a kilátás negatívra rontása.