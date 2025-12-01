Regős GáborFitch RaitingsFitch

Erre érdemes figyelni, most a Fitch osztályozza Magyarországot

Észrevehető a kiskereskedelmi forgalmon a reálbérek emelkedése. A hét legfontosabb eseménye a Fitch hitelminősítői döntése lesz hazánk adósbesorolásáról péntek este. Az Eurostat szintén sok adatot közöl a héten.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 5:42
Terítéken Magyarország besorolása Forrás: Europress/AFP
– A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több gazdasági témájú adatot is közöl. Hétfőn az októberi termékkülkereskedelmi és a harmadik negyedéves szolgáltatáskülkereskedelmi adatokat teszik közzé. Szeptemberben a termékexport volumene 0,5, míg az importé 8,4 százalékkal bővült éves alapon. Ezt a cserearány ötszázalékos javulása sem tudta kompenzálni, így az egyenleg 297 millió euróval, 589 millió euróra csökkent – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Fitch
Érdemes lesz figyelni a Fitch pénteki minősítését
Fotó:  Shutterstock

Segített a reálkeresetek emelkedése

A szolgáltatások exportja a második negyedévben euróban számítva 2,4 százalékkal bővült, míg importja 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest, így az egyenleg 423 millió euróval, 3,1 milliárd euróra javult.

– Kedden a részletes harmadik negyedéves GDP-adatok jelennek meg. Az első becslés szerint a harmadik negyedévben a GDP éves összevetésben a nyers és a kiigazított adatok szerint is 0,6 százalékkal bővült, míg negyedéves alapon stagnált. Azaz a magyar gazdaság növekedése továbbra is alacsony, de legalább nincs recesszió. Az új adatból megismerhetjük az egyes ágazatok harmadik negyedéves teljesítményét – jelezte Regős Gábor.

 – Csütörtökön az októberi kiskereskedelmi adatokat teszik közzé. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom havi alapon stagnált, míg éves alapon három százalékkal bővült. A növekedés oka alapvetően a reálkeresetek emelkedése – emelte ki Regős Gábor.

Pénteken az októberi ipari adatokat ismerhetjük meg. Szeptemberben az ipari termelés havi és éves összevetésben is 1,3 százalékkal bővült – azaz talán túl vagyunk a mélyponton, persze ehhez az kellene, hogy ezt az októberi adat is megerősítse.

A hét legfontosabb eseménye a Fitch hitelminősítői döntése lesz hazánk adósbesorolásáról péntek este. A Fitch esetében hazánk besorolása BBB szinten van stabil kilátással, azaz két fokozattal a bóvli kategória határa felett. Felminősítéshez a Fitch szerint az adósságráta fenntartható csökkenése, illetve a javuló üzleti környezet és gazdaságpolitika vezetne, míg leminősítéshez az egyensúlytalanságot vagy a befektetői bizalom csökkenését eredményező gazdaságpolitikai döntések, magasabb költségvetési hiány, illetve kisebb növekedés vezetnének. Ez utóbbi kettő alapján nem zárható ki a kilátás negatívra rontása.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) e heti adatközléseiből kettőt emelt ki Regős Gábor: szerdán jelennek meg a háztartási és nem pénzügyi vállalati kamatlábak októberi adatai, pénteken pedig a nemzetközi tartalékok november végi szintjéről szóló előzetes adatok. Szeptemberben a különböző kamatlábakban csak kisebb mértékű változások történtek. A lakáscélú hitelek hitelköltség mutatója 18 bázisponttal, 7,42 százalékra nőtt, míg a személyi hiteleké 17 bázisponttal, 15,41 százalékra csökkent. Eközben a lakossági forintbetétek kamata 0,04 százalékponttal 4,85 százalékra emelkedett. A vállalkozásoknál a forinthitelek kamata 6 bázisponttal, 8,54 százalékra csökkent, míg a lekötött forintbetétek kamata 1 bázisponttal, 5,74 százalékra emelkedett. Október végén a nemzetközi tartalékok 48,3 milliárd eurót értek el, szemben az egy hónappal korábbi 47,7 és az egy évvel korábbi 46,5 milliárd euróval.

Az Eurostat szintén sok adatot közöl a héten – hívta fel a figyelmet a vezető közgazdász. Kedden a novemberi infláció gyorsbecslését és az októberi munkanélküliségi adatokat ismerhetjük meg. Októberben az infláció az eurózónában az előző havi 2,1 százalékra csökkent az előző havi 2,2 százalékról, miközben havi összevetésben 0,2 százalékkal emelkedett az árszínvonal. Szeptemberben az eurózóna munkanélkülisége 6,3 százalékot tett ki, míg az Európai Unióé hat százalékot. Az eurózóna esetében ez éves és havi összevetésben is stagnálást jelent, míg az Európai Uniónál éves összevetésben 0,1 százalékpontos emelkedést, havi összehasonlításban azonban stagnálást – sorolta.

Szerdán az októberi ipari termelői árakat teszik közzé. Az eurózóna ipari termelői árai havi alapon 0,1, míg éves összevetésben 0,2 százalékkal csökkentek. Ebben leginkább az energiaárak mérséklődésének volt szerepe, a tőkejavak, valamint a tartós és nem tartós fogyasztási cikkek termelői árai éves alapon közel 2 százalékkal emelkedtek.

Csütörtökön az októberi kiskereskedelmi adatokat ismerhetjük meg. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene az eurózónában 0,1 százalékkal csökkent havi alapon, míg az Európai Unióban stagnált. Ez éves összevetésben egy, illetve 1,3 százalékos növekedést jelentett. Az egy évvel korábbihoz képest a forgalom volumene legnagyobb mértékben Cipruson (8,5 százalék), Máltán (6,6 százalék) és Bulgáriában (5,7 százalék) emelkedett, míg a legnagyobb mérséklődést Olaszországban (2,3 százalék), Romániában (2,1 százalék) és Belgiumban (0,8 százalék) mérték – sorolta a vezető közgazdász.

Az Egyesült Államokban pénteken teszik közzé a személyes kiadások árindexére vonatkozó mutatót. Az adatot már korábban ismertetni kellett volna, de az a kormányzati leállás miatt elmaradt. Augusztusban a személyes kiadások árindexe, azaz a Fed által leginkább figyelt inflációs mutató az előző havi 2,6 százalékról 2,7 százalékra emelkedett.

– Kedden és szerdán tartja soron következő kamatdöntő ülését a lengyel jegybank, amely legutóbbi ülésén  az irányadó rátát 4,25 százalékra csökkentette, most azonban valószínűbb a kamatszint változatlanul hagyása – írta Regős Gábor.

