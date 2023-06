Miatta nem sikerült az újabb Fradi-csoda + videó

Anna Vjahirjevát választották a tegnap véget ért női kézilabda BL Final Four legértékesebb játékosának Pedig Katrine Lunde a Final Four mindkét hétvégi napján ő volt a Vipers egyik, ha nem a legjobb játékosa. Ugyan létezik az a mondás a sportágban, hogy ha a védelem nem ad stabilitást, a kapus egyedül tehetetlen. Na, ez nem feltétlenül igaz Lundéra. A Vipers 43 éves norvég válogatott kapusa ziccerek sorát védte a Fradi ellen, a 16 védés a 34 kísérletből 47, 06 százalékos teljesítménynek felel meg. A nemzetközi extra szint 30 százalék felett kezdődik, Lunde majdnem minden második, kapujára tartó labdát kivédte.

A norvég kapus 16 védést mutatott be a BL-döntőn Fotó: Illyés Tibor/MTI

A norvég zseni idén hetedszer nyerte meg a BL-t, 2009-ben és 2010-ben a Viborg, 2013-ban, 2014-ben a Győrrel, 2021-ben, 2022-ben és idén a Vipersszel győzött. Ő is tehet arról, hogy a Metz idegenbeli legyőzése, az Esbjerg elleni fordítás nem született meg sorozatban a harmadik csoda. A Fradi nem tudta legyőzni az esélyesebb ellenfelét. Lunde tudja az etikettet, felmondta a kötelezőt, és arról is ejtett egy-két szót, mikor fejezi be a pályafutását. – Az FTC kemény ellenfél volt, mindent bele kellett adnunk ahhoz, hogy végképp leszakítsuk a döntőben. Szerencsére ez sikerült, boldog vagyok, és végtelenüól büszke is egyben – mondta Lunde. A kapus a Final Fourt megelőző sajtónapon elmesélte, hogy különösebben nem foglalkoztatja, összejön-e neki a hetedik BL-győzelem. Összejött. – Igen, tudom, hétszeres BL-győztes vagyok. A következő szezonban újra megpróbáljuk megvédeni a címünket, és bárhogyan is alakul, jövőre ilyenkor befejezem a pályafutásomat – mondta a 43 éves színes eredménysorral rendelkező klassziskapus.