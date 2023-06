Váratlan videóval jelentkezett a mindkét lábát elveszítő olimpiai bajnok

A 46 éves Roman Kosztomarov – aki a 2006-os, torinói téli olimpián jégtáncban Tatyjana Navka oldalán lett aranyérmes, s vele kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok is – gyengeségre és mellkasi fájdalomra panaszkodva január 10-én tüdőgyulladással került kórházba. Itt kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása van, és az állapota rohamosan romlott. Mesterséges kómába helyezték, két hétig ebben az állapotban volt, majd vérmérgezés lépett fel nála, és ennek következtében üszkösödés miatt mindkét lábát amputálni kellett. Átesett két agyvérzésen is, és a vérkeringési problémák szövődményei további számos sebészeti beavatkozáshoz vezettek a kezein is.

Roman Kosztomarov május 8-án ezt a fotót osztotta meg magáról

Kosztomarov május 8-án az Instagramon közzétett egy üzenetet, amelyben köszöntet mondott azoknak, aki imádkoznak érte. Megjegyezte, hogy még sok nehézség vár rá, de reményét fejezte ki, hogy ezekkel megbirkózik az orvosok és a szerettei segítségével.

Kosztomarov: A legnehezebb még csak most jön

A múlt héten arról jöttek hírek felőle, hogy nem kíván tovább együttműködni a pszichológusával, és nehezen tud alkalmazkodni a protéziseihez, mert a csonkjai lassan gyógyulnak, az izmai pedig gyengék. Ehhez képest Kosztomarov ma arról osztott meg egy videót, amelyen azt láthatjuk, hogy elszántan teker egy szobabiciklin. Nem akármilyen lelkierőről tanúskodik, hogyan viseli a helyzetét a korábbi klasszis jégtáncos.

– Megyünk tovább, a legnehezebb még csak most jön, a k…rva életbe, de eddig sem volt könnyű – fűzte hozzá a videóhoz.

A Tatyjana Navka, Roman Kosztomarov kettős verhetetlen volt a maga idejében, a 2006-os Európa-bajnokságot is megnyerték:

A Tatyjana Navka, Roman Kosztomarov kettős verhetetlen volt a maga idejében