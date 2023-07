A 2022-es vb-n szerepelt középpályást igazolt a Ferencváros

Újabb futballistával bővült a Ferencváros játékoskerete, a zöld-fehérek vasárnap a klub honlapján jelentették be Mohamed Ali Ben Romdhane leigazolását. A középpálya több pontján is bevethető játékos az elmúlt öt idényt a tunéziai Esperance Tunisnál töltötte, 143 tétmérkőzésen lépett pályára a gárda mezében, és ezeken 34 gólt jegyzett. A 23 éves Ben Romdhane eddigi egyetlen csapatával öt tunéziai bajnoki címet gyűjtött be, emellett Szuperkupa-győztesnek is mondhatja magát, és az afrikai Bajnokok Ligáját is megnyerte. 2019 októberében debütált a tunéziai válogatottban, 27 találkozón egy gól a mérlege, és ott volt a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságon is, ahol a Franciaország elleni csoportmérkőzésen vetették be.

Mohamed Ali Ben Romdhane a Ferencváros tizedik nyári érkezője: korábban Varga Ádám, az izraeli Mohammed Abu Fani, Baráth Péter, a francia–szenegáli Ibrahim Cissé, Halmai Ádám, a nigériai Tosin Kehinde, a lett–marokkói Cebrail Makreckis, Varga Barnabás és a szerb Alekszandar Pesics igazolt az NB I címvédőjéhez.

Tunéziai középpályással erősített a Ferencváros Fotó: fradi.hu

Borítókép: Mohamed Ali Ben Romdhane a 2022-es katari világbajnokságon (Fotó: AFP/Franck Fife)