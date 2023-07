Több mint húsz gólt dobtunk Japánnak, de több mint húszat kaptunk is ellene

Bíró Attila szövetségi kapitány szavait idézve „őrülten gyenge” játékkal kezdte a női vízilabda-válogatott a fukuokai vb-t, de 11-10-re csak legyőzte Kanadát az első csoportmeccsen, amivel gyakorlatilag eldöntötte, hogy az első helyen továbbjut a negyeddöntőbe. Ebbe a tervbe papíron csak Kanada rondíthatott volna bele, a csoport másik két tagjának, Japánnak és Új-Zélandnak szerény játékerejénél fogva erre aligha lehet esélye.

Gurisatti Gréta keze többször elsült Japán ellen. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Ennek ellenére a japánok ellen továbbra sem volt lehengerlő a tavaly Budapesten vb-ezüstérmes Bíró-csapat. Pedig nagyon simán indult a meccs, Máté kintről, Szilágyi és Gurisatti emberelőnyből vette be a kaput, s öt perc után máris 3-0 volt ide.

Érződött azonban, hogy a házigazda felszívta magát, miután az első meccsén 17-16-ra kikapott Új-Zélandtól, s ezzel elvesztette a legjobb esélyét a pontszerzésre a vb-n. Ellenünk a szívós japánok gyorsan felálltak, az első negyed hajrájában 4-4-nél ki is egyenlítettek, amiben a saját érdemeik mellett derekasan benne volt a mieink könnyelműsége is.

Csak egy adalék ehhez: az első góljukat a kapusuk szerezte átdobva a pályát, kihasználva, hogy Megyeri kint helyezkedett, az egyenlítő góljuk pedig azután született, hogy Hajdú kezéből kicsúszott a labda. Végül 5-4-re csak sikerült megnyernünk az első felvonást.

A második negyedben továbbra is az látszott, hogy a nehéz pillanatokat leginkább saját magunknak köszönhettük, de ekkor már kezdett az eredményben is megmutatkozni a tudásbeli különbség, két negyed után 10-7 volt ide. Ez akár végeredmény is lehetne vízilabdában, de legalábbis a japánoktól két negyed alatt beszedett hét gól biztosan nem tette boldoggá Bíró Attilát.