Bemutatkozott Youhuu, az atlétikai vb kabalafigurája

Május 11-én, a Nemzeti Atlétikai Központban a World Athletics és a magyar szervezőbizottság bemutatta a világbajnokság kabaláját, Youhuu-t, a racka juhot. Most, tizenöt nappal a vb megkezdése előtt testet is öltött Youhuu, amely valósággal berobbant a rekortánra, és a belépőjével mindenkit elkápráztatott – írja az Origó.

Dr. Baji Balázs vb-bronzérmes gátfutó és az az atlétikai világbajnokság nagykövete elmondta, hogy pályafutása során rájött, hogy egy kabalának kulcsfontosságú szerepe van minden egyes versenyen.

– Mindig viccesek voltak, jó kis gegeket vállaltak, ez pedig mindig izgalmasabbá tette a versenyeket. Ezzel először egy londoni világbajnokságon találkoztam, amikor Hero, a sündisznó elképesztő mutatványokkal rukkolt elő, mellette pedig a versenyszámokban is részt vett. Ezzel nagyon felpezsdítette az egész világbajnokságot. Fontos, hogy a kabala szereplője legyen a versenynek, és bízom benne, hogy Youhuu ilyen lesz, mert nagyon jó fej, jópofa kabala. Bízom benne, hogy sokaknak legalább annyira maradandó élményt fog nyújtani egy-egy pillanata, mint maga a verseny – mondta Baji Balázs, aki azért hangsúlyozta, hogy Youhuúnak nem az a feladata, hogy elvegye a fényt a versenyzőkről.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a show olyan lesz, amilyet Magyarországon még soha senki nem láthatott. – Óriási rohammunkában van a Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét rendező szervezőcsapat. Tizenöt nap van hátra, ami a mi szempontunkból tizenöt borzalmasan rövid nap, de toljuk, toljuk, toljuk. Azonban felüdülés számunkra ez a néhány perc, amit Youhuúval tölthetünk. Youhuúval együtt lenni élmény. Azt szeretném, ha itt a helyszínen négyszázezer ember is megtapasztalná, hogy Youhuút látni, Youhuút megtapsolni és Youhuúval nevetni óriási élmény. Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy életre szóló élmény – mondta Németh Balázs, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország minden idők legjobb atlétikai világbajnokságát szeretné megszervezni, Youhuu pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy ez egyben minden idők egyik legszórakoztatóbb atlétikai világbajnoksága is legyen.

Németh Balázs is megtalálta a közös hangot Youhuuval Fotó: Origó/Polyák Attila

– Youhuu ebben kulcsszereplő lesz, de nem csak ő, hanem a teljes sportprezentáció, amivel körbevesszük magát az atlétikát, a futóversenyeket, az ügyességi számokat. A show olyan lesz, amilyet Magyarországon még soha senki nem láthatott. Nagyon sokat dolgoztunk ezen is. Zenészek, mutatványok, különböző szórakoztató elemek lesznek, amelyeket hazai vagy európai stadionban nem láthatott még senki. Csodát mutatunk, csoda lesz maga Youhuu tevékenysége is, és az is, ami ránk vár tizenöt nap múlva – tette hozzá Németh Balázs, aki elárult, hogy Youhuúra a megnyitóünnepségen is főszerep vár majd.