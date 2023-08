Egyszerre több meglepő dolog derült ki az olimpiai bajnok Szilágyi Áronról

A közelmúltban a milánói vívó-világbajnokságon a párbajtőröző Koch Máté, illetve a Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű férfi- és a Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Liza összeállítású női kardcsapat diadalmaskodott, míg a fukuokai vizes-vb-n Kós Hubert férfi 200 méter hátúszásban nyert aranyat és a férfivízilabda-válogatott is világbajnoki címet szerzett. A jövő szombaton kezdődő budapesti atlétikai vb-re valamennyien meghívót kaptak a szervezőbizottságtól.

Szilágyi Áron a milánói vb-n Fotó: Illyés Tibor

A magyar sportcsillagok augusztus 22-én hivatalosak a Nemzeti Atlétikai Központba, amikor az esti program részeként négy számban (férfi magasugrás és 3000 méter akadály, valamint női diszkoszvetés és 1500 méter) avatnak világbajnokot, ezt megelőzően pedig 18.40-től három magyar gátfutónő, az Eb-ezüstérmes Kozák Luca, továbbá Kerekes Gréta és Tóth Anna is rajthoz áll az előfutamokban.

– Szívesen teszek eleget a meghívásnak, már csak azért is, mert a pasaréti sportlétesítményben az atlétikai pályáról tévedtem be a szomszédos vívóterembe, és tulajdonképpen ezzel a kíváncsiskodó bekukkantással kezdődött el az én kardvívó pályafutásom – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Szilágyi Áron. – Az atlétika, az atlétikai mozgások közül is elsősorban a futás máig is a felkészülésem, az állóképességem karbantartásának nélkülözhetetlenül fontos része.