Michelisz Norbert idén újra felviheti a csúcsra a magyar autósportot

Korábban már írtunk róla, hogy Michelisz Norbert pályafutása legjobb szezonkezdetét hozta össze idén, miután az első három fordulóban kétszer is ő nyerte meg az időmérőt, az első hat futamon pedig háromszor állt a dobogón, kétszer annak a legfelső fokán. Michelisz karrierjére rendre az volt a jellemző, hogy gyengébben kezdte az idényeket, aztán fokozatosan belelendült, ehhez képest idén a negyedik versenyhétvégére, a Hungaroringre éllovasként érkezett júniusban.

Michelisz Norbert 2019 után újra a bajnoki címért van harcban Fotó: Hyundai Motorsport

Hazai pályán lecsapott a már évek óta tartó átka, a második mogyoródi versenyen hajmeresztő baleset vétlen áldozata volt rögtön a rajt után. Michelisz a Hungaroringen először nem volt dobogós a TCR World Tour idei helyszínei közül, és először volt nullázós futama is. Emiatt elvesztette addigi első helyét a bajnokságban, amely a nyári szünet után az elmúlt hétvégén folytatódott Európa után immáron Dél-Amerikában.

Uruguayban egy vadonatúj pálya adott otthont a versenyeknek, amelyeken Michelisz közepes eredménnyel zárt. Miután az időmérőn tavalyi bajnok csapattársát, Mikel Azconát megelőzve negyedik lett, az első futam elején vesztett egy pozíciót, majd hiába intették le az ötödik helyen, egy ütközés miatt büntetést kapott, így végül hatodik lett. A második, fordított rajtrácsos versenyen Michelisz a hetedik helyről rajtolt, méghozzá nagyszerűen, rögtön előzve egyet. Végig keményen védekezett, a hajrában azonban meglökték, ami miatt a nyolcadik helyen ért célba – az ellene elkövetett szabálytalanságnak is büntetés lett a vége, így a magyar pilóta hetedik lett.

Fontos pontok Uruguayban a bajnokság szempontjából

A két pontszerző hely (6. és 7.) a csernobili klasszikust idézve „nem jó, de nem is tragikus”, és maga Michelisz is ennek szellemében értékelte az uruguayi versenyhétvégét, kiemelve a jó hangulatot és a sok szurkolót.

– Fantasztikus volt a légkör az egész hétvégén, nagyszerű volt ilyen nagy mezőnyben versenyezni, persze néha igencsak összesűrűsödtek az autók a rövid pályán – nyilatkozta Michelisz. – Nem volt könnyű hétvégénk, az egyenesekben nem volt meg a kellő sebességünk, ami meghatározta az esélyeinket az időmérőn, és különösen a futamokon, amikor támadni kellett. A második futamon nem volt szerencsém, de a versenyzés néha ilyen. Így is fontos pontokat szereztem a bajnokság szempontjából.

Michelisz Uruguayban megvédte a második helyét a bajnokságban, így erős pozícióból várja a szezon második felét. Féltávnál mindössze húsz pont a hátránya az éllovas Yann Ehrlacher mögött, igaz, hátra is muszáj figyelnie, mert csapattársa, Azcona meg őt követi csupán tízpontos lemaradással. Tulajdonképpen az első hat helyezett van harcban a bajnoki címért, mindannyian ötven ponton belül vannak egymáshoz képest (egy hétvégén összesen 75 pont szerezhető), és az első öt helyezett egyaránt korábbi bajnok: Ehrlacher (2020, 2021), Michelisz (2019), Azcona (2022), Huff (2012) és Björk (2017).

Michelisz esélyei még sosem voltak ilyen jók féltávnál

Bár az utóbbi két versenyhétvége negatív tendenciát mutat Michelisz esetében, aki az első három forduló szárnyalása után visszaesett az eredményességben, ezzel együtt is most van pályafutása legjobb helyzetében a szezon felénél. Korábban csak 2019-ben állt a második helyen féltávnál (éllovas ilyenkor nem volt), de akkor jóval nagyobb volt a hátránya, négy évvel ezelőtt 45 pontos mínuszról fordított az idény második felében az argentin Esteban Guerrierivel szemben.

Sok néző volt kíváncsi Uruguayban a versenyekre Fotó: Hyundai Motorsport

Ehhez képest a mostani húszpontos hátrány tényleg nem nagy, de ahhoz, hogy Michelisz 2019 után újra bajnok lehessen, az idei első három fordulóban mutatott formájára lesz szükség a folytatásban. És akkor a magyar autósport újra bajnokot adhat egy világszintű bajnokságban, amely elhagyja Európa határait (Kiss Norbert kamionos Európa-bajnoki címeire büszkék lehetünk, de presztízsében egy világméretű sorozat más kategóriába esik). E hétvégén Argentínában folytatódik az idény, amely november 19-én Michelisz egyik kedvenc pályáján, Makaóban zárul.

A TCR World Tour állása 10 futam után, a szezon felénél:

1. Yann Ehrlacher (francia, Link & Co) 235 pont

2. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 215

3. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 205

4. Rob Huff (brit, Audi) 197

5. Thed Björk (svéd, Link & Co) 190

6. Nestor Girolami (argentin, Honda) 190

7. Frédéric Vervisch (belga, Audi) 179

8. Santiago Urrutia (uruguayi, Link & Co) 172

9. Ma Qing Hua (kínai, Link & Co) 134

10. Tom Coronel (holland, Audi) 76

Borítókép: Michelisz Norbert a szezon második felét a bajnokság második helyéről várja (Fotó: Hyundai Motorsport)