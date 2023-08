Nagy karriert jósolnak a budapesti vb-n berobbant magyar futónak

– Ilyen bitang nagy lépést csak olyan futók tudnak megtenni, akik született tehetségek, vérükben van a céltudatosság és bizonyítás vágya, és ezért képesek is kitenni a lelküket. Az elmúlt két év arra is megtanított, hogy Attilának nem kell a szomszédba mennie a vagányságért, de a lelkiereje és a szorgalma is megvan ahhoz, hogy amit a fejébe vesz, azt utána meg is tudja valósítani – jellemezte az edző a szupertehetség Molnárt, aki Veszprémből költözött Budapestre, és jelenleg az FTC népligeti sporthotelének a lakója.